Kooperatif marketlerde Ramazan ayına özel 70 üründe indirim! Tarım Kredi 16-29 Mart 2023 FİYAT LİSTESİ! Sıvı yağ, toz şeker fiyatı düştü!

Tarım Kredi Kooperatif marketleri indirim kataloğu gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Ramazan ayının gelişiyle birlikte zincir marketlerin aktüel ürünler kataloğu merak ediliyordu. Flaş duyuruyla Kooperaitf marketlerde 70 üründe fiyatların düştüğü açıklandı. Peki bu hafta Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler, ne kadara satılıyor? İşte Tarım Kredi 16-29 Mart 2023 FİYAT LİSTESİ!