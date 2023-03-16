Kooperatif marketlerde Ramazan ayına özel 70 üründe indirim! Tarım Kredi 16-29 Mart 2023 FİYAT LİSTESİ! Sıvı yağ, toz şeker fiyatı düştü!
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin Ramazan ayına özel aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 16-29 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli indirimli kaçırmayın! Ayçiçek yağı, pirinç, bulgur, nohut, toz şeker, un, mercimek fiyatları düştü. Ramazan ayı yaklaşırken zincir marketler de atağa geçti Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde tam 70 üründe dev indirim başladı. İşte 16-29 Mart Tarım Kredi indirimleri...
16.03.2023 16:48 - Son Güncelleme: 16.03.2023 16:52
Tarım Kredi Kooperatif marketleri indirim kataloğu gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Ramazan ayının gelişiyle birlikte zincir marketlerin aktüel ürünler kataloğu merak ediliyordu. Flaş duyuruyla Kooperaitf marketlerde 70 üründe fiyatların düştüğü açıklandı. Peki bu hafta Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler, ne kadara satılıyor? İşte Tarım Kredi 16-29 Mart 2023 FİYAT LİSTESİ!