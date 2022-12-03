Konya 7.655 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 Merkez, Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karpınar, Bozkır...

TOKİ 250 bin konut kura çekimleri Aralık ayında kaldığı yerden devam ediyor. 2 Aralık Cuma günü itibariyle TOKİ Konya kuraları start verdi. Konya'da toplamda 7 bin 655 konut yapılacak. Bu konutlar, Merkez, Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar, Bozkır, Çumra, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Cihanbeyli, Hadim, Hüyük, Kulu, Yunak, Çeltik, Derbent, Doğanhisar, Güneysınır, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ilçelerinde gerçekleştirilecek. Peki, Konya kura sonuçları açıklandı mı? İşte Konya 7.655 konut TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ!