Konut satışlarında 2023 müjdesi! Kıyıda köşede birikmişi olanlar yaşadı! 3+1 135 m2 daire 360.000 TL'ye sizin! İstanbul, İzmir, Diyarbakır...

3 bankadan yeni yıl atağı geldi. 2023 yılında ev sahibi olmak isteyenler için peş peşe onlarca il için ilan yayımlandı. Kamu bankaları konut, arsa, depo ve iş yeri satışı yapıyor. Vatandaşlar kendilerine en uygun ili ve evi seçip ihaleye katılabilecek. Aralarında İstanbul'un da yer aldığı 10'dan fazla ilde uygun fiyata 2+1, 3+1 daire bulunuyor. Kıyıda köşede birikmişi olanlar Ankara'daki 120.000 TL'lik daireyi, İstanbul'daki 1.200.000 TL'lik işyerini satın alabilecek. İşte güncel uygun fiyatlı gayrimenkul ilanları...