Konut satışlarında 2023 müjdesi! Kıyıda köşede birikmişi olanlar yaşadı! 3+1 135 m2 daire 360.000 TL'ye sizin! İstanbul, İzmir, Diyarbakır...
Ucuza konut almak isteyenler bankaların gayrimenkul satış ilanlarını yakından takip ediyor. 2+1, 3+1 daireler akla hayale gelmeyecek çok düşük bir fiyata satılırken, aynı zamanda ilanlarda arsa ve depo, işyeri de yer alıyor. Kıaca Türkiye'nin onlarca ilinde uygun fiyata konut ve iş yeri, depo, arsa satılıyor. Örneğin Vakıfbank'tan 135 m2 satılık 3+1 daire için başlangıç bedeli 360.000 TL isteniyor. Halkbank ise 106 m2 konut için 188.000,00 talep ediyor. Ziraat Bankası da 207 m2 müstakil evi 102.000 TL'ye satıyor. İşte detaylar...
27.12.2022 15:38 - Son Güncelleme: 27.12.2022 15:39
3 bankadan yeni yıl atağı geldi. 2023 yılında ev sahibi olmak isteyenler için peş peşe onlarca il için ilan yayımlandı. Kamu bankaları konut, arsa, depo ve iş yeri satışı yapıyor. Vatandaşlar kendilerine en uygun ili ve evi seçip ihaleye katılabilecek. Aralarında İstanbul'un da yer aldığı 10'dan fazla ilde uygun fiyata 2+1, 3+1 daire bulunuyor. Kıyıda köşede birikmişi olanlar Ankara'daki 120.000 TL'lik daireyi, İstanbul'daki 1.200.000 TL'lik işyerini satın alabilecek. İşte güncel uygun fiyatlı gayrimenkul ilanları...