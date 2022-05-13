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Haberler Ekonomi Konut kredisi faiz oranları sıfırlandı: Günde 122 TL ödeyerek, kendi evinizin sahibi olabileceksiniz! Kiracılığa paydos

Konut kredisi faiz oranları sıfırlandı: Günde 122 TL ödeyerek, kendi evinizin sahibi olabileceksiniz! Kiracılığa paydos

Yeni dönemde kendi evinin sahibi olmak için birikim yapmış olan ancak konut fiyatlarının çeşitli faktörler çerçevesinde zamlanmasına karşın birikimi eksik kalan vatandaşlara, Vakıf Katılım Bankası'ndan destek haberi geldi. İşte faiz oranlarının sıfırlandığı, kâr payı oranlarının düşük tutulduğu Vakıf Katılım Konut Finansmanı hizmetine ilişkin ayrıntılar

takvim.com.tr
13.05.2022 11:36 - Son Güncelleme: 13.05.2022 11:36
Konut kredisi faiz oranları sıfırlandı: Günde 122 TL ödeyerek, kendi evinizin sahibi olabileceksiniz! Kiracılığa paydos

Geride bıraktığımız yılın eylül ayında yukarı yönlü hareketler sergilemeye başlayan dolar kuru, kasım ayına gelindiğinde hızına hız katmış ve sonuç olarak aralık ayına girildiğinde kendisinin rekorunu kırarak 18 TL seviyesini görmüştü. Dolar kurunun bu hızlı yükselişine bağlı olarak yükselen grafikler sergileyen euro kuru, o dönem içerisinde 20 TL'ye, gram altın ise bin 82 TL'ye yükselmişti.

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Konut kredisi faiz oranları sıfırlandı: Günde 122 TL ödeyerek, kendi evinizin sahibi olabileceksiniz! Kiracılığa paydos

Ekonomi piyasalarının bu sert yükselişlerine karşın direkt olarak müdahalelerde bulunan MB kurların ve altın fiyatlarının istenilen seviyelere kadar gerilemesini sağlayamamış ve sonuç olarak yeni bir ekonomik model geliştirilmek durumunda kalınmıştı.

Konut kredisi faiz oranları sıfırlandı: Günde 122 TL ödeyerek, kendi evinizin sahibi olabileceksiniz! Kiracılığa paydos

Tüm bu çalışmalar çerçevesinde gerilemeyi başaran ekonomi piyasaları, emlak fiyatlarının yükselmesine sebep oldu. Piyasaların sert bir şekilde gerilemesinin ardından düşmeyen konut fiyatları, yeni dönemde çıkan Rusya- Ukrayna savaşı ve FED'in faiz artırımı kararları sonucunda daha da zamlandı.

Konut kredisi faiz oranları sıfırlandı: Günde 122 TL ödeyerek, kendi evinizin sahibi olabileceksiniz! Kiracılığa paydos

Emlak sektörünü direkt olarak etkileyen bu gelişmelerden sonra ev satın alma hayallerinin gerçekleşebilmesi için nakit desteğine ihtiyaç duymaya başlayan vatandaşlar, bankaların konut kredisi hizmetlerini araştırmaya başladılar.

Konut kredisi faiz oranları sıfırlandı: Günde 122 TL ödeyerek, kendi evinizin sahibi olabileceksiniz! Kiracılığa paydos

Bu noktada devreye giren Vakıf Katılım Bankası, konut finansmanı hizmetinin faiz oranını sıfırladığını ve ilgili hizmetinin kâr payı oranını en düşük seviyede tuttuğunu açıkladı.

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