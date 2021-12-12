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Haberler Ekonomi Konut alacaklara devlet desteği veriliyor! Yeni yılla birlikte artıyor! 5 yıl kuralına dikkat! 42 bin TL hibe desteği başvuru şartları...

Konut alacaklara devlet desteği veriliyor! Yeni yılla birlikte artıyor! 5 yıl kuralına dikkat! 42 bin TL hibe desteği başvuru şartları...

Vatandaşları ekonomik olarak rahatlatan ve hayallerine kavuşmalarını sağlayan destekler devlet tarafından verilmeye devam ediyor. Tabii bunun için istenilen şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor. Ev alacaklara 42 bin TL hibe desteği için başvuru şartları nelerdir? Dikkat edilmesi gereken 5 yıl kuralı nedir? Yeni yıl ile birlikte miktarda da artış olacak ve hibe desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşların merakla araştırdığı tüm bilgileri haberimizde derledik.

12.12.2021 15:41 - Son Güncelleme: 12.12.2021 15:41
Ev alacaklara devlet desteği! 5 yıl kuralına dikkat edin! Yeni yılla birlikte artıyor! 42 bin TL hibe desteği başvuru şartları...

Konut almak isteyenler için devlet tarafından destekler gelmeye devam ediyor. Birikimleri yetersiz olanlar bu hayalini yine de gerçekleştirebiliyor. Peki ev alacaklara devlet desteğinden kimler yararlanabiliyor. Üstelik yeni yılla birlikte artacak olması oldukça dikkat çekiyor, başvuru yapacakların 5 yıl kuralına dikkat etmesi gerekiyor. Peki nereden, nasıl bir hesap açmak gerekiyor? İşte 42 bin TL hibe desteği başvuru şartları ve merak edilen diğer tüm detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

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Ev alacaklara devlet desteği! 5 yıl kuralına dikkat edin! Yeni yılla birlikte artıyor! 42 bin TL hibe desteği başvuru şartları...

Devlet birçok konuda tasarruf sahiplerinin yanında yer alıyor.
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılanlara yüzde 25'lik katkı yapılıyor. Yine evlenmek için bankada hesap açıp birikim yapanlara belli oranlarda destek veriliyor. Bunun yanında ev almak isteyenlerin de devlet yanında. Bu maksatla açılan hesaplara devlet önemli oranlarda katkı yapıyor.

Ev alacaklara devlet desteği! 5 yıl kuralına dikkat edin! Yeni yılla birlikte artıyor! 42 bin TL hibe desteği başvuru şartları...

Bankada açılacak konut hesabında biriken paranıza devlet de belli oranlarda katkı yapıyor. Bunun için bir bankada konut hesabı açmak yeterli oluyor. Devlet bu hesaba sizin yatırdığınız paraya göre katkı yatırıyor.

Ev alacaklara devlet desteği! 5 yıl kuralına dikkat edin! Yeni yılla birlikte artıyor! 42 bin TL hibe desteği başvuru şartları...

Tabi bunun bir üst ve alt limiti de bulunuyor. Bu arada devletin yaptığı bu katkı her yıl yeniden değerleme oranı kadar da artırılıyor.

Ev alacaklara devlet desteği! 5 yıl kuralına dikkat edin! Yeni yılla birlikte artıyor! 42 bin TL hibe desteği başvuru şartları...

Bu kapsamda tutarlara 2022 yılında da yüzde 36.2 artış uygulanacak. İşte konut desteğinde Ocak'ta yürürlüğe girecek yeni tutarlar:

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