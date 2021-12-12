Konut alacaklara devlet desteği veriliyor! Yeni yılla birlikte artıyor! 5 yıl kuralına dikkat! 42 bin TL hibe desteği başvuru şartları...

Konut almak isteyenler için devlet tarafından destekler gelmeye devam ediyor. Birikimleri yetersiz olanlar bu hayalini yine de gerçekleştirebiliyor. Peki ev alacaklara devlet desteğinden kimler yararlanabiliyor. Üstelik yeni yılla birlikte artacak olması oldukça dikkat çekiyor, başvuru yapacakların 5 yıl kuralına dikkat etmesi gerekiyor. Peki nereden, nasıl bir hesap açmak gerekiyor? İşte 42 bin TL hibe desteği başvuru şartları ve merak edilen diğer tüm detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.