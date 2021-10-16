Koluna altın bilezik tak! Meslek sahibi olmak isteyen gençlere devletten aylık 768 TL maaş ödemesi!

Devlet katkısı da 20'den az personel olan işletmelerde 512 lira, bu sayı ve üstünde personeli olan işletmelerde de 256 lira olarak uygulanıyor. Staj sigortası olan kadınların ilk sigorta girişleri doğum borçlanması gerçekleştirdikleri vakit kadar geriye çekiyor. Staj sigortası ve annelere erken emekliliğe katkısına dair merak edilen soruların yanıtları şöyle: