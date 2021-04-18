Kolay emeklilik müjdesi! Bir saat bile oldukça önem arz ederken 2 sene erken emekli olun! Erken emekliliğin yeni yolu açıklandı
Kolay emeklilik müjdesi! 2 sene erken emekli olabilirsiniz. SGK Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur'lu erken emeklilik yeni usulü sayfamızda yer alıyor. Erken Emeklilik: Erken emekli olabilir miyim? Düşüncesi tüm çalışanlar tarafından merak edilen bir sorudur. Çalışanların iş hayatına başladığı ilk günden itibaren usunda beliren erken emeklilik kavramı sigortalıların emeklilik haklarına daha kısa müddette kavuşmalarını sağlayan uygulamalar bütününe erken emeklilik denir. TESK Başkanı Palandöken, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, prim borcundan dolayı emekli olamayan esnaf ve sanatkar için Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu bankaları arasında yeni bir işbirliği protokolü imzalanması gerektiğini belirterek, emekli maaşı karşılığında prim borcunu taksitlendirmek isteyenlere yeni hak tanınmasını istedi.
Vatandaşlar tarafından en çok cevap aranan sorulardan birisi de "Ne zaman emekli olabilirim?" sorusu. Yaş şartını tamamlayan ancak prim borcu nedeniyle emekli olamayanlara yeni bir imkan gündemde. Talep hayata geçerse, Bağ-Kur'lular krediyle emekli olabilecek. Peki, krediyle emekli olmanın şartları neler? SGK rehberine göre erkekler askerlik hizmetleri nedeniyle 2 yıl erken emekli olabilecekler. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ancak ne zaman emekli olabilirim sorgulamalarında alacağınız sonuçlar ile SGK resmi verileri arasında farklılık olabileceğinden, kesin sonuç olmadığına dikkat etmelisiniz.
YENİ HAK GELSİN
TESK Başkanı Palandöken, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, prim borcundan dolayı emekli olamayan esnaf ve sanatkar için Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu bankaları arasında yeni bir işbirliği protokolü imzalanması gerektiğini belirterek, emekli maaşı karşılığında prim borcunu taksitlendirmek isteyenlere yeni hak tanınmasını istedi.
'SİCİLE BAKILMASIN'
Yeni yapılandırmada esnafa kredi imkanı verilmesinin yanında karşılarına sicil engeli çıkarılmamasını isteyen Palandöken, krediler ödenirken esnafın emekli aylığından kesinti yapılacağı için ilgili bankanın herhangi bir riskinin olmayacağını, bu nedenle bankaların sicili bahane etmeden gerekli kolaylığı sağlayacağını ifade etti.
Bendevi Palandöken, "Yeni yapılacak işbirliği protokolüyle esnafımıza, ayrım yapılmadan ve sicillerine bakılmaksızın prim borcunu ödeyerek emekli olmaları için kredi imkanı verilmeli" şeklinde konuştu.
Soru: 2 Ocak 1973 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 15 Aralık 1999 olup 6886 gün primim var. Buna göre askerliğimi borçlanmam gerekir mi, bana faydası olur mu? Kaç yaşında emekli olabilirim?
Cevap: 114 gün daha prim ödeyerek priminizi 7000 güne tamamlamanız şartıyla 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden önce yapmış olmalısınız. Askerlik sürenizin 13 ayını borçlanmanız halinde emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş şartlarına tabi olursunuz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan, borçlanmadan sonra prim ödemeseniz de 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.