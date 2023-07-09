Kök aylığa da uygulanacak! Emekliye yüzde 25 zam! Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! BAĞ-KUR, memur emeklisi en az...
Emeklilerin Temmuz zammını yüzde 25'e yükselten düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilirken, gözler yeni maaşlara çevrildi. Peki kim, ne kadar alacak? İşte detayları...
09.07.2023 11:48 - Son Güncelleme: 09.07.2023 11:48
Yaklaşık 16 milyon emeklinin Temmuz zammı belli oldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklenen düzenleme ile, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77'lik, memur emeklilerinin yüzde 17.55'lik Temmuz zammı yüzde 25'e çıkarıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan ilave yapıldı.
MEMUR EMEKLİSİNE EN AZ 9 BİN 877 TL
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük kök aylık 6 bin 93 lira 18 kuruş idi. Bu aylık taban aylık düzenlemesi kapsamında 7 bin 500 liraya tamamlanarak ödeniyordu.