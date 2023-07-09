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Haberler Ekonomi Kök aylığa da uygulanacak! Emekliye yüzde 25 zam! Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! BAĞ-KUR, memur emeklisi en az...

Kök aylığa da uygulanacak! Emekliye yüzde 25 zam! Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! BAĞ-KUR, memur emeklisi en az...

Emeklilerin Temmuz zammını yüzde 25'e yükselten düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilirken, gözler yeni maaşlara çevrildi. Peki kim, ne kadar alacak? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
09.07.2023 11:48 - Son Güncelleme: 09.07.2023 11:48
Emekliye yüzde 25 zam! Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Kök aylığa da uygulanacak! BAĞ-KUR, memur emeklisi en az...

Yaklaşık 16 milyon emeklinin Temmuz zammı belli oldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklenen düzenleme ile, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77'lik, memur emeklilerinin yüzde 17.55'lik Temmuz zammı yüzde 25'e çıkarıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan ilave yapıldı.

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Emekliye yüzde 25 zam! Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Kök aylığa da uygulanacak! BAĞ-KUR, memur emeklisi en az...

DUL VE YETİMLERE DE YANSITILACAK

Temmuz ayı ödeme dönemi itibariyle uygulanacak bu zam halen emekli olanların yanı sıra bu yıl içerisinde emekli olacaklara da yansıtılacak. Dul ve yetim aylıkları da yüzde 25 artırılacak.

Emekliye yüzde 25 zam! Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Kök aylığa da uygulanacak! BAĞ-KUR, memur emeklisi en az...

KÖK AYLIĞA UYGULANACAK

Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Örneğin kök aylığı 7 bin lira olan, 7 bin 500 lira emekli aylığı ödenmekte olan bir kişinin maaş zammı 7 bin liralık kök aylığa yansıtılacak. Bu kişi 8 bin 750 lira almaya başlayacak.

Emekliye yüzde 25 zam! Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Kök aylığa da uygulanacak! BAĞ-KUR, memur emeklisi en az...

MEMUR EMEKLİSİNE EN AZ 9 BİN 877 TL

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük kök aylık 6 bin 93 lira 18 kuruş idi. Bu aylık taban aylık düzenlemesi kapsamında 7 bin 500 liraya tamamlanarak ödeniyordu.

Emekliye yüzde 25 zam! Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Kök aylığa da uygulanacak! BAĞ-KUR, memur emeklisi en az...

Yüzde 25 Temmuz zammı ile söz konusu kök aylık 7 bin 616 liraya yükselecek.

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