Kök aylığa da uygulanacak! Emekliye yüzde 25 zam! Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! BAĞ-KUR, memur emeklisi en az...

KÖK AYLIĞA UYGULANACAK

Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Örneğin kök aylığı 7 bin lira olan, 7 bin 500 lira emekli aylığı ödenmekte olan bir kişinin maaş zammı 7 bin liralık kök aylığa yansıtılacak. Bu kişi 8 bin 750 lira almaya başlayacak.