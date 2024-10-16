Yurt dışından alınan telefonlarda IMEI kayıt ücretini ödemeden kaçak yolla kullanılan ve halk arasında "IMEI kırdırma-klonlama" olarak bilinen yöntem artık tarih oldu. Geçen yıl ekim ayında çıkarılan kanunla sinyal alınamayan cep telefonlarının kapatılması için süre 7 yıldan 1 yıla düşürülmüştü. Bir yılın dolmasının ardından bu yolla kullanılan telefonlar da birer birer kapanmaya başladı. Bu işlemi yapan telefoncular, "Herhangi bir sorun yaşanmaz" garantisi verdiği için vatandaşlarla karşı karşıya kalırken, artık yeni telefonlarda klonlama yapmaktan çekiniyor. Mecidiyeköy, Eminönü gibi semtlerdeki telefoncular tarafından sıklıkla uygulanan bu yöntem artık tarih oluyor.

32 BİN YERİNE 2500 TL

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre; Telefonculara IMEI klonlatan vatandaşlar telefonlarının kapanmasının üzerine işlemi yapan telefoncuların kapısını aşındırıyor. Mecidiyeköy'de IMEI klonlayan bir telefoncu, "Bir haftadır klonlamaya çalışıyoruz olmuyor. Devlet engellemiş. Daha önce telefonlarını klonladığımız kişilerin telefonları da kapanmaya başlamış. Bizden paralarını istiyorlar. Zor durumda kaldık" dedi. 10 gündür klonlamada sorun yaşadıklarını belirten telefoncu, "Telefonu aldığınızda çift SIM ile 8 ay işletmeden kullanabiliyorsunuz. Kalan 4 ay için bu klonlama ücreti alıyorduk. Vatandaş 32 bin TL ödemek yerine verdiğimiz hizmet karşılığında bize 2.500 TL ödüyordu. Biz onlara bir garanti vermedik. Böyle bir risk olduğunu söyledik" ifadelerini kullandı.