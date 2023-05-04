Kızılay Biz yardım ödemesi yattı mı? 3000 TL yardım başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Ödeme tarihi!
Kızılay 3 bin TL yardım yapacak. 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası yardım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda BİZ projesi ile 151 bin depremzede haneye, hane başına 3 bin lira aylık nakdi destek sağlanacak. Bu kapsamda proje yararlanıcıları iki ödeme alacaklardır. Peki Kızılay 3 bin TL yardım başvurusu yapmak gerekiyor mu? Kızılay 3000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Kızılay 3000 TL yardım başvurusu şartları neler, kimler başvurabilir? İşte detaylar...
04.05.2023 16:24 - Son Güncelleme: 04.05.2023 16:24
Kızılay Biz yardım ödemesi yattı mı, başvuru nasıl yapılır, şartları neler soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türk Kızılayı, BM Dünya Gıda Programı (WFP) ve Uluslararası Kızılay Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) iş birliği ile bir proje hayata geçti. Proje sayesinde uluslararası paydaşlardan sağlanan yaklaşık 1 milyar TL'lik insani yardım fonu, depremzedelere ulaşıyor. Birlikte İyilik Zamanı (BİZ) projesi kapsamında belirlenen ihtiyaç sahibi depremzede ailelere aylık 3 bin TL destek sağlanıyor. İşte detaylar...
Nakit transferler Halkbank aracılığıyla yürütülüyor ve yatırılan miktarın tek seferde hesaptan çekilmesi gerekiyor. Nakdi yardımla ilgili hareketlerin takibi, Kızılaykart platformu üzerinden gerçekleşiyor.