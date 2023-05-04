Kızılay Biz yardım ödemesi yattı mı? 3000 TL yardım başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Ödeme tarihi!

Kızılay Biz yardım ödemesi yattı mı, başvuru nasıl yapılır, şartları neler soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türk Kızılayı, BM Dünya Gıda Programı (WFP) ve Uluslararası Kızılay Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) iş birliği ile bir proje hayata geçti. Proje sayesinde uluslararası paydaşlardan sağlanan yaklaşık 1 milyar TL'lik insani yardım fonu, depremzedelere ulaşıyor. Birlikte İyilik Zamanı (BİZ) projesi kapsamında belirlenen ihtiyaç sahibi depremzede ailelere aylık 3 bin TL destek sağlanıyor. İşte detaylar...