Kıyıda köşede 42 bin TL'si olan yaşadı! TOKİ ayda 2.114,85 verene evi teslim ediyor! Büyük şehirlerde 2+1, 3+1 daireler kira fiyatına satılıyor

TOKİ harekete geçti. Başkent Ankara'da toplamda 89 bin 714 Konut projelendirildi. 10 millet bahçesinin inşaatı devam ederken, 3 millet bahçesinin de proje ve ihale çalışmaları devam ediyor. TOKİ, ayrıca Yenimahalle Yakacık Hurdacılar Küçük Sanayi Sitesi de yenilenerek başkente yeni bir ticari alan kazandırılmış olacak. Öte yandan TOKİ'nin sitesinde hali hazırda başvuruları devam eden bir çok konut satışı bulunuyor. Kıyıda köşede 42 bin TL'si olan yaşadı! TOKİ %10 peşinat verene evi teslim ediyor! Büyük şehirlerde 2+1, 3+1 daireler kira fiyatına satılıyor. İşte o iller ve ödeme planı...