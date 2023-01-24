Kıyıda köşede 30 bin TL’si olan yaşadı! TOKİ kapıları açtı başvurular başladı! Net brüt 64-47 m2 2+1, 3+1 daire! Ayda 1.500 TL taksit verene...

TOKİ'den yeni dev ilan yayımlandı! Başvurular başladı! Cebinde, bankasında, yastık altında 30 bin TL'si olanlara müjde! 300 bin TL'lik 2+1, 3+1 evler ayda 1.500 TL taksitle alıcılarını bekliyor. Ev sahibi olmak isteyenler TOKİ'nin ilanlarını yakından takip ediyor. TOKİ yeni ilanlarını yayımlar yayımlamaz vatandaşlar hemen akın ediyor. Bu noktada yeni ilanlar da yoğun ilgi görüyor. İşte yeni ilan hakkında detaylı bilgiler...