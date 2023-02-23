Kiwi ürünlerinde fiyatlar düştü A101’de dev indirim! Aktüel ürünler kataloğu A101 23 Şubat FİYAT LİSTESİ! Bedava gibi dağıtılıyor! Tam çeyizlik!

A101'den yeni kampanya duyurusu geldi. Duyuruya göre 23 Şubat'tan itibaren Aldın Aldın kataloğundaki tüm ürünler indirimden satılacak. Peki katalogda neler var? Valiz seti, çay makinesi, telefon, plazma, klavye, ütü masası, oyuncak, merdiven, çok amaçlı dolap, kahve makinesi, saç kurutma makinesi...