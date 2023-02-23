Kiwi ürünlerinde fiyatlar düştü A101'de dev indirim! Aktüel ürünler kataloğu A101 23 Şubat FİYAT LİSTESİ! Bedava gibi dağıtılıyor! Tam çeyizlik!
A101 23 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta A101'de mobilya, beyaz eşya, teknolojik aletler ve çeyiz ürünleri yer alıyor. Hi-Level HL55FMN243 55'' 4K Ultra HD WEBOS Smart Led TV 6.999 TL, Samsung Galaxy S20FE 256 GB 8 GB RAM Cep Telefonu Mint Yeşili 12.199 TL, Kiwi KTM 2907 Çay Makinesi 299 TL, Modalife Juliet Köşe Takımı 7.999 TL, Raboom 2'li Abs Valiz Seti Mavi 649 TL'ye düştü. İşte A101 23 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu listesi.
23.02.2023 10:03 - Son Güncelleme: 23.02.2023 10:03
A101'den yeni kampanya duyurusu geldi. Duyuruya göre 23 Şubat'tan itibaren Aldın Aldın kataloğundaki tüm ürünler indirimden satılacak. Peki katalogda neler var? Valiz seti, çay makinesi, telefon, plazma, klavye, ütü masası, oyuncak, merdiven, çok amaçlı dolap, kahve makinesi, saç kurutma makinesi...