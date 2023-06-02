Kısmi emeklilik için net tablo oluştu! EYT sonrası 2002-2004-2007-2014 sigortalıya erken emeklilik hakkı veriliyor! Kadın/Erkek/Memur 50-53-55 yaşa kadar indirim! 3600 prim şartıyla...

EYT yasası ile birçok kişi emeklilik hakkına kavuştu. Ancak SSK ve Bağkur'lular için kaçırılan düzenleme kısmi emeklilik seçeneğini gündeme getirdi. Bu seçenekte önemli olan rakam 3.600'dür. Ayrıca, 15 yıl sigortalılık ve 3.600 prim günü koşulları da erken emekliliğin yolunu açmaktadır. Yapılacak yeni düzenleme ile yaş şartının esnetilmesi veya kaldırılması düşünülüyor. Bu sayede kısmi emeklilik sağlanılabilecek. İşte tüm detaylar...