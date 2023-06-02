Kısmi emeklilik için net tablo oluştu! EYT sonrası 2002-2004-2007-2014 sigortalıya erken emeklilik hakkı veriliyor! Kadın/Erkek/Memur 50-53-55 yaşa kadar indirim! 3600 prim şartıyla...
EYT ile birlikte 4 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı kazandı. Öte yandan EYT yasasından faydalanamayanların durumu için "kısmi emeklilik" düzenlemesi geliyor. Yakın gelecekte özellikle kadınlarda, çocuk sayısına bağlı olarak emeklilik yaşı esnetilecek ve esnafın emekli olabilmesi için gerekli prim gün sayısı düşürülecek. Kısmi emeklilik düzenlemesi için yaş şartının indirilmesi gündeme geldi. Normalde 4/a (SSK)'dan sigortalı olmuş olanların, 3600-4500-5400 güne göre emeklilik şartları erkek ve kadın çalışanlarda, hizmet yılı ve günü aynı olmak ile birlikte yaş haddinde değişiklileri söz konusudur. Peki, kısmi emeklilik yaş şartı düşecek mi? Kimler yararlanacak? İşte merak edilenler!
02.06.2023 12:17 - Son Güncelleme: 02.06.2023 12:19
EYT yasası ile birçok kişi emeklilik hakkına kavuştu. Ancak SSK ve Bağkur'lular için kaçırılan düzenleme kısmi emeklilik seçeneğini gündeme getirdi. Bu seçenekte önemli olan rakam 3.600'dür. Ayrıca, 15 yıl sigortalılık ve 3.600 prim günü koşulları da erken emekliliğin yolunu açmaktadır. Yapılacak yeni düzenleme ile yaş şartının esnetilmesi veya kaldırılması düşünülüyor. Bu sayede kısmi emeklilik sağlanılabilecek. İşte tüm detaylar...
Kısmi emeklilikte, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü olan kişiler, daha fazla çalışmadan emekli olabilecekler.
Kısmi emeklilik hakkı kazanan kişiler, kök aylıkları ne olursa olsun aylık olarak 7.500 lira alacaklar. Temmuz ayında yapılacak yeni zamla birlikte kök maaşlar da artacak.