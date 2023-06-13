Kısmi emeklilik için EYT'de 3600 prim tablosu geldi! 2000-2005-2008 sigorta + Kadın-erkek 50-51-55 yaş indirimiyle emeklilik fenerini yakacak! 2 yıldan az 4 yıldan fazla...
EYT ile 5 milyona yakın vatandaş emekli olurken diğerleri ise şartları tamamladığında emekli olabilecek. Bilindiği üzere 8 Eylül 1999 öncesinde normal emekliliğin dışında 3600 günle yani kısmi emeklilik şartları da bulunuyordu. 2000 sonrası sigortalılar ise kısmi yaştan emekli olabilmek için şartlarda düzenleme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, kısmi emeklilik şartları neler, değişecek mi? 50-55 yaşla emeklilik mümkün olacak mı? İşte merak edilenler haberimizde...
13.06.2023 18:47 - Son Güncelleme: 13.06.2023 18:47
Kısmi emeklilik şartları için aramalar hız kazandı. Yeni emeklilik sistemi için gelen açıklamalar sonrasında gündeme 3600 primle kısmi emeklilik formülü de geldi. Bu kapsamda kısmi yaştan emeklilik için yaş şartının düşmesi bekleniyor. Peki, gündemde hangi formüller var? İşte detaylar...
Bazı sigortalılar için kısmi yani yaştan emeklilik imkanı bulunuyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan SSK'lı EYT'lilerde kısmi emeklilik için üç şart bulunuyor.