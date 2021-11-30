Kışın nakit ihtiyacı artanlar müjde! 30.000 TL 36 ay vade ihtiyaç kredisi aylık taksit miktarı! QNB Finansbank, Halkbank…

Kışın artan masraflara yetişmeye çalışanlar kendi bütçeleri yetmediği için bankadan uygun geri ödeme koşullarıyla ihtiyaç kredisi çekmek istiyır. Bu noktada QNB Finansbank, Halkbank, Garanti Bankası, İNG, Ziraat Bankası, Yapı Kredi gibi daha birçok bankanın sık sık güncellenen faiz oranlarını sizler için haberimizde derledik. 30.000 TL 36 ay vade ihtiyaç kredisi için aylık ödenecek taksit miktarının ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz. İşte güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları!