Kışın nakit ihtiyacı artanlar müjde! 30.000 TL 36 ay vade ihtiyaç kredisi aylık taksit miktarı! QNB Finansbank, Halkbank…
Havalar soğurken kış ayları yaklaştıkça masraflar da artıyor. Isınma, giyinme, barınma gibi ihtiyaçlar daha ön plana çıkarken nakit sıkıntısı çekenler ihtiyaç kredisine ilgi gösteriyor. Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları sık sık güncelleniyor ve tek tek şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca bilgi almak isteyenler için haberimizde tüm bilgileri derledik. 30.000 TL 36 ay vade ihtiyaç kredisi aylık taksit miktarının ne kadar olacağı merak edildi. QNB Finansbank, Halkbank, Garanti Bankası, İNG, Ziraat Bankası, Yapı Kredi gibi daha pek çok bankanın ihtiyaç kredisi faizleri haberimizde yer alıyor.
30.11.2021 11:33
- Son Güncelleme: 30.11.2021 11:41
Kışın artan masraflara yetişmeye çalışanlar kendi bütçeleri yetmediği için bankadan uygun geri ödeme koşullarıyla ihtiyaç kredisi çekmek istiyır. Bu noktada QNB Finansbank, Halkbank, Garanti Bankası, İNG, Ziraat Bankası, Yapı Kredi gibi daha birçok bankanın sık sık güncellenen faiz oranlarını sizler için haberimizde derledik. 30.000 TL 36 ay vade ihtiyaç kredisi için aylık ödenecek taksit miktarının ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz. İşte güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları!