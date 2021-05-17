Kişi sayısı olarak fazla olan ailelere daha çok ödeniyor! PTT'den gidip anında alabiliyorsunuz! Kişi başı maddi yardım!

2021 yılı devlet yardımları arasında en fazla araştırılanlar arasında elektrik desteği geliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla sağlanan elektrik tüketim desteği ile merak edilen sorulara haberimizde cevap veriyoruz. 2021 yılının en çok talep edilmesi beklenen desteklerinden birisinin de elektrik yardımı olması bekleniyor. Aile Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden sağladığı elektrik tüketim desteği özel koşulların sağlanması durumunda ödenen yardımlar arasında geliyor. 2020 yılında en az 53 TL en fazla 106 TL olarak ödenen elektrik yardımının 2021 yılı koşulları da belli oldu. İşte yeni dönem elektrik yardım başvuruları.