Kişi sayısı başına maddi yardım! Bu ailelere daha çok para ödeniyor! PTT'den ve ATM'den gidip hemen alabiliyorsunuz!

PTT'den ve ATM'den gidip hemen alabiliyorsunuz! 2021 yılı devlet yardımları arasında en fazla araştırılanlar arasında elektrik desteği geliyor. Pandemi sürecinde vatandaşların konutta kaldıkları zamanlar fazlalaştı. Faturaların yükseldiği bu süreçte kişilerin en fazla zorlandığı ödemelerin başında elektrik faturaları oldu. Dar kazançlı, yoksul aileler ise devlet tarafından sağlanan PTT aracılığıyla vatandaşlara eriştirilen elektrik takviyelerini nasıl alacaklarını merak ediyorlar. Aile Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden sağladığı elektrik tüketim desteği özel koşulların sağlanması durumunda ödenen yardımlar arasında geliyor. 2020 yılında en az 53 TL en fazla 106 TL olarak ödenen elektrik yardımının 2021 yılı koşulları da belli oldu.

25.05.2021 11:30 - Son Güncelleme: 25.05.2021 11:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





