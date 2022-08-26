Kış gelmeden son fırsat: TOKİ'den 32 ilde 2.140 TL taksitle 2+1, 3.600 TL taksitle 3+1 evler! 120-140-180 ay vadeli 50 bin peşinatla konut sahibi olun!
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Eylül ayına özel konut fırsatlarını duyurunca gündemde yoğun ilgi görmeye başladı. Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlara hitap eden ve bütçelerini zorlamadan makul fiyatlarla konut sahibi olmak isteyenler amacıyla fiyat detaylarına haberimizde yer verdik. 31 ilde 2.140 TL taksitle anahtar teslim fırsatı ile konutları satışa sunuyor ve başvuran ev sahibi oluyor. İşte il il TOKİ EYLÜL ayı güncel ucuz konut satış ilanları!
TOKİ'de 30'dan fazla ilde ucuz fiyatlı daire kampanyası bu ay başı başladı. Bu kapsamda bütçesine uygun ev almak isteyenler konutların bulunduğu ili ve fiyatları incelemek istiyor. Genel olarak kampanyanın detaylarına bakıldığında 25, 30, 50, 120 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olma imkanı sağlanıyor. Bu fırsatlar uygun fiyat kampanyasıyla uygun ev almak isteyenlerin yüzünü güldürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 32 ildeki konutları kuralı satış ve açık artırmayla satışa sundu. İşte merak edilen 2022 TOKİ kampanyaları...
İŞTE EN GÜNCEL TOKİ PROJELERİ!
ADIYAMAN İLİ KAHTA İLÇESİ ÇOBANLI MAHALLESİ 157 KONUT
AFYON İLİ, İSCEHİSAR İLÇESİ 2.ETAP 213 ADET KONUT VE 3 DÜKKAN
ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ, YUKARIKOCAYATAK MAHALLESİ 583 ADET KONUT
BALIKESİR KARESİ 1. ETAP 548 ADET KONUT , 1 ADET 10 DÜKKANLI TİCARET
BURDUR MERKEZ BOZKURT MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM 655 (648) ADET KONUT VE 41 (63) ADET TİCARET MERKEZİ
ÇANKIRI İLİ ŞABANÖZÜ İLÇESİ 2. ETAP 101 KONUT VE 4 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ ÇANKIRI - ŞABANÖZÜ
DENİZLİ İLİ BOZKURT İLÇESİ İNCELER MAHALLESİ 158 ADET KONUT DENİZLİ - BOZKURT
DİYARBAKIR İLİ YENİŞEHİR İLÇESİ ÜÇKUYU MAHALLESİ 1.ETAP 277 KONUT DİYARBAKIR - YENİŞEHİR İşyeri
DÜZCE MERKEZ BEYCİLER MAH. 309 ADET KONUT VE 8 DÜKKANLI TİCARET DÜZCE - MERKEZ İşyeri
ELAZIĞ İLİ MERKEZ İLÇESİ BİZMİŞEN-AŞAĞI HOLPENK MAH. 2.ETAP 2.BÖLGE 665 ADET KONUT ELAZIĞ - MERKEZ
İŞTE EN GÜNCEL TOKİ PROJELERİ!
GAZİANTEP İLİ ISLAHİYE İLÇESİ DEĞİRMENCİK MAHALLESİ 4. ETAP 430 KONUT GAZİANTEP
GİRESUN İLİ, MERKEZ İLÇESİ AKSU MAHALLESİ 595 KONUT GİRESUN - MERKEZ
HAKKARİ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, GAZİ MAHALLESİ 297 ADET KONUT HAKKARİ
ISPARTA İLİ EĞİRDİR İLÇESİ BAĞLAR MAHALLESİ 142 ADET KONUT VE 1 ADET TİCARET MERKEZİ İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ ISPARTA - EĞİRDİR
ISPARTA İLİ AKSU İLÇESİ AKSU MAHALLESİ 94 KONUT ISPARTA - AKSU
İSTANBUL İLİ BEYOĞLU İLÇESİ SÜTLÜCE MAH. 398 ADET KONUT, 20 DÜKKAN İSTANBUL - BEYOĞLU
İZMİR İLİ,KEMALPAŞA İLÇESİ, ÇAMBEL MEVKİİ 3. ETAP 516 KONUT VE 14 DÜKKAN İZMİR - KEMALPAŞA İşyeri 14
İZMİR İLİ, KEMALPAŞA İLÇESİ, ÇAMBEL MEVKİİ 2. ETAP 474 KONUT VE 63 DÜKKAN İZMİR - KEMALPAŞA İşyeri 63
KAHRAMANMARAŞ İLİ GÖKSUN İLÇESİ YANTEPE MAH. 376 KONUT KAHRAMANMARAŞ - GÖKSUN Orta Gelir
KAHRAMANMARAŞ İLİ ELBİSTAN İLÇESİ 609 KONUT
İŞTE EN GÜNCEL TOKİ PROJELERİ!
KARABÜK İLİ, YENİCE İLÇESİ, İSMETPAŞA MAHALLESİ, 2. ETAP 218 ADET KONUT, 1 ADET 3 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ KARABÜK - YENİCE İşyeri
KARAMAN İLİ MERKEZ İLÇESİ AKÇAŞEHİR BELDESİ 142 KONUT, 1'ER ADET 2 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ VE CAMİ İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ KARAMAN - MERKEZ İşyeri
KARS MERKEZ ATATÜRK MAH VE BAYRAMPAŞA MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 2.ETAP, 366 ADET KONUT KARS - MERKEZ İşyeri
KIRŞEHİR MERKEZ KINDAM MAHALLESİ 2. ETAP 496 KONUT KIRŞEHİR - MERKEZ İşyeri 8 Açık Artırma - 01.09.2022
KONYA İLİ SELÇUKLU İLÇESİ ARDIÇLI MAH. 3. ETAP 566 KONUT VE 6 DÜKKAN KONYA - SELÇUKLU İşyeri
KONYA İLİ HADİM İLÇESİ 147 ADET KONUT VE 1 ADET TİCARET MERKEZİ İNŞAATLARII İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ KONYA - HADİM İşyeri
KONYA İLİ, MERAM İLÇESİ, BEYBES MAH. 657 KONUT, 13 DÜKKAN KONYA - MERAM İşyeri 2
KONYA İLİ, CİHANBEYLİ İLÇESİ, BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 210 KONUT İLE 1 ADET TİCARET (3 DÜKKANLI) KONYA - CİHANBEYLİ İşyeri
MANİSA İLİ, KULA İLÇESİ, BEY MAHALLESİ 304 ADET KONUT, 1ADET CAMİ VE 7 DÜKKANLI TİCARET MANİSA - KULA İşyeri
MERSİN İLİ, GÜLNAR İLÇESİ, AKDENİZ MAHALLESİ 205 ADET KONUT , 1 ADET CAMİİ VE 1 ADET TİCARET MERKEZİ
NEVŞEHİR MERKEZ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 1410 KONUT, 2 ADET TİCARET MERKEZİ NEVŞEHİR - İşyeri
OSMANİYE YAVERİYE 1.ETAP 482 KONUT TİCARET MERKEZİ) OSMANİYE - MERKEZ İşyeri
SİİRT İLİ, KURTALAN İLÇESİ, SÜMER MAHALLESİ 110 ADET KONUT SİİRT - KURTALAN
ŞANLIURFA İLİ KARAKÖPRÜ İLÇESİ SEYRANTEPE MAH. 620 (619) KONUT VE 2 ADET 6 DÜKKANLI TİC. MERKEZİ ŞANLIURFA - KARAKÖPRÜ İşyeri
TEKİRDAĞ, ÇORLU, NUSRATİYE MAH. 515 ADET KONUT, 20 ADET DÜKKAN TEKİRDAĞ - ÇORLU İşyeri
TRABZON ORTAHİSAR PAZARKAPI MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ BALIK HALİ İNŞAATI TRABZON - ORTAHİSAR İşyeri
YOZGAT İLİ SORGUN İLÇESİ DOĞANKENT MAHALLESİ 95 ADET KONUT VE 1 ADET TİCARET MERKEZİ İNŞAATLARI YOZGAT - SORGUN İşyeri
ZONGULDAK ÇAYDEĞİRMENİ 160 ADET KONUT, TİCARET MERKEZİ ZONGULDAK - MERKEZ İşyeri