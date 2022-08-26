Kış gelmeden son fırsat: TOKİ'den 32 ilde 2.140 TL taksitle 2+1, 3.600 TL taksitle 3+1 evler! 120-140-180 ay vadeli 50 bin peşinatla konut sahibi olun!

TOKİ'de 30'dan fazla ilde ucuz fiyatlı daire kampanyası bu ay başı başladı. Bu kapsamda bütçesine uygun ev almak isteyenler konutların bulunduğu ili ve fiyatları incelemek istiyor. Genel olarak kampanyanın detaylarına bakıldığında 25, 30, 50, 120 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olma imkanı sağlanıyor. Bu fırsatlar uygun fiyat kampanyasıyla uygun ev almak isteyenlerin yüzünü güldürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 32 ildeki konutları kuralı satış ve açık artırmayla satışa sundu. İşte merak edilen 2022 TOKİ kampanyaları...