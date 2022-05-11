Kiracılık mefta oldu! Faiz oranı 0,89’u gördü! 0,99 - 0,89 120 ay vade Ziraat, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi paketleri bomba! 178 bin TL cepte kalacak!

Konut fiyatları son günlerde gündemden düşmüyor. Son dönemde konut fiyatlarında rekor yükselişler yaşandı. Bu şartlarda ev sahibi olmak zorlaşınca bir kredi paketi devreye alındı. Başkan Erdoğan, önceki gün Kabine Toplantısı sonrasında hem vatandaşa hem inşaatçıya yönelik paketi açıkladı. Ev alacak kişiler için kredi faizi yüzde 0.89-0.99'a çekilirken, inşaat sektörü desteklenerek konut arzı artırılacak. Peki, 10 yıl vade için kredilere ne kadar ödenecek? Vatandaş ne kazanacak? İlk evini alan nasıl desteklenecek? İşte krediye göre ödeme tablosu haberimizde...