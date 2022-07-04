Kira zammı ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz ayı kira artış oranı 2022: Temmuz ayı TEFE TÜFE kira artışı 2022 zam hesaplama ekranı!

Gündemde yoğun bir şekilde Temmuz kira zammı hakkında aramalar hız kazandı. Her ay başında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri ile kira artış oranı da belli oluyor. TÜİK son dakika Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Kritik verinin açıklanmasıyla milyonlarca ev sahibi ve kiracı Temmuz ayında yapılacak kira zammı ile ilgili hesaplamalara başlayacak. Peki, Temmuz ayı kira zammı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Temmuz ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte konu hakkında detaylar!