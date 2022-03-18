Kira fiyatına 2+1, 3+1 daire sahibi olun! TOKİ başvuruları başlattı, bu fiyata bu evler kaçmaz! 165.456,22 TL'lik evi aylık 808,90 TL ödeyerek...
TOKİ Mart ayı konut satış ilanını yayınladı. TOKİ'den daire almak isteyen milyonlarca kişi bu ilanı bekliyordu. Yayınlanan ilanda 117 bin TL, 165 bin TL, 200 bin TL'ye daireler mevcut. Toplam 7 ilde 2+1, 3+1 daireler sudan ucuz fiyata alıcılarını bekliyor. İlanlara baktığımızda örneğin 165.456,22 TL'lik 2+1 daire sadece 19.854,75 TL peşinat karşılığında alınabiliyor. 180 ay vade imkanı ile de aylık 808,90 TL ödeyerek rahatlıkla borç kapatılabiliyor. İşte 2022 TOKİ konut satış ilanlarının tümü ve ödeme detayları...
18.03.2022 18:30 - Son Güncelleme: 18.03.2022 18:30
Kira fiyatına 2+1, 3+1 daire sahibi olun! TOKİ başvuruları başlattı, bu fiyata bu evler kaçmaz! 165.456,22 TL'lik evi aylık 808,90 TL ödeyerek satın alabilirsiniz. Düzce, Karaman, Kırıkkale, Konya, Tekirdağ ve Tokat illerinde daireler TOKİ tarafından uygun fiyata vatandaşlara teslim ediliyor. Bazı illerdeki başvurularda sona gelinirken, bazı illerde ise henüz başvuru süreci başlamadı. Alt ve orta gelir grubu için hazırlanan projeler hakkında tüm detaylar haberimizde...