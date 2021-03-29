Kimsenin bilmediği detay açığa kavuştu! Bunu yapana anında çift maaş ve üç maaş ödemesi hesaba yatıyor
Geliri olmayan vatandaşlar, vefat eden iki yakınlarının emekli maaşlarını aynı anda alıp alamayacaklarını merak ediyor. SGK özellikle kadınlara bazı durumlarda çift maaş uygulaması sağlanıyor. SGK 2021 senesinde çalışanlara veya çalışan yakınlarına sunduğu çok rakamda ödeme bulunuyor. SGK ödemeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor olsa da kimileri gözden kaçabiliyor. Hak sahiplerine yapılan ödemelerin unutulduğu müesseselerin başında gelen SGK'nın sağladığı ve kişilerin almadığı ödemelerden kimileri de çift ücret.
SGK bazı durumlarda bulunan çalışanlara çift maaş ödemesi yapıyor. Burada kişinin SSK'lı, Bağkur'lu yada Emekli Sandığ'na bağlı olması hem bağlanacak maaş türü hemde ikinci maaş ödemeleri için önemli etmen. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK vatandaşlara bazı haklar sağlıyor. Bu hakların en önemlilerinden birisi de dul ve yetim maaşı.Bu ödemeler zaman zaman 3'e kadar çıkıyor. Peki kimler, nasıl SGK'dan çift maaş alabilir? SGK'dan çift maaş almak için hangi durumların sağlanması gerekiyor? Başvuru şartları ve sürecinde yapılması gerekenler neler? SGK'dan çift maaş almak isteyen vatandaşların yapmaları gereken tüm işlemler ve bilinmesi gerekenler haberimizde.
İKİ EMEKLİ MAAŞI ALINABİLİR Mİ?
Hem babadan hem eşten emekli maaşı alınır mı?
Soru: Babam 4/c'den emekli memurdu. Annem ev hanımı ve hiçbir geliri yok. Babamı yakın zamanda kaybettik. Annemin babası Bağ-Kur emeklisi idi. Onu 1997 yılında kaybettik. Annem hem eşinden hem de babasından aylık alabilir mi?
Cevap: Annenizin eşi (babanız) Emekli Sandığı, babası (dedeniz) Bağ-Kur emeklisi olduğundan, annenize babasından da aylık bağlanır. Diğer bir deyişle, anneniz hem eşinden hem babasından aylık alabilir.
EMEKLİ MAAŞLARI İLE ALAKALI PEK BİLİNMEYEN DURUM
Vefat eden yakınlarından emekli aylığı alan vatandaşlar için ise pek bilinmeyen bir husus var. Emekli vatandaş hangi sigorta kurumuna tabi olursa olsun vefat eden eşinden ikinci bir emekli aylığı alabiliyor. Ancak burada da aylık alınan kurumun farklı olması gerekiyor. Öğreniğin Bağ-Kur emeklisi bir vatandaş vefat eden eşinin SSK emeklisi olması durumunda eşinin emekli maaşının yüzde 50'sini kendisine dul aylığı olarak bağlatabiliyor. Emekli Sandığı'na bağlı emeklilerin maaşlarından verilecek olan dul aylığı ise yüzde 75 oranında oluyor.