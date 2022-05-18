Kimse ekranlara inanmasın dedi, herkes kuyumculara hücum etti! Altın fiyatlarında dengeler ters düz oldu! 10 gram 22 ayar bilezik ne kadar?

Altının ons fiyatında düşüş eğilimi devam ederken; ons altın haftanın ilk prosedür gününde 31 Ocak tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Altın fiyatlarında yaşanan düşüşte majör Merkez Bankalarının daha agresif maddi sıkılaşmaya gidebileceği beklentileri etkili oluyor. Altın fiyatlarında son hal milyonlarca birey doğrultusundan yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ve altın alabilmek isteyenler gram altın ne kadar? Çeyrek, Cumhuriyet altını ve tam altın fiyatlarını merak ediyor. Ons altın bugün içinde 1786 dolar oranına kadar gerileyerek, 3,5 ayın en düşük civarını görürken; gün içinde en yüksek 1817 doları gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,07 oranında yükselişle 1813 dolardan prosedür gördü.