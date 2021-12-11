Kimse bu kadarını beklemiyordu, olmaz denilen oldu! Yapı Kredi, İNG bank, Fibabanka'dan faizsiz ihtiyaç kredisi
Bankalardan faizsiz alışveriş kredisi dönemi başladı. Beyaz eşyadan mobilyaya, telefondan bilgisayar ve tabletlere kadar tüm online veya mağaza alışverişleri için kredi destekleri sunulmaya devam ediyor. Bankalardan faizsiz ve masrafsız olarak sunulan krediler sayesinde vatandaşların birçok ihtiyacına yönelik finansal çözümler üretiliyor. İşte en uygun alışveriş kredileri.
11.12.2021 15:49
- Son Güncelleme: 11.12.2021 15:49
Hepsiburada.com üzerinden yapılacak alışverişlerde geçerli kredi veren bankalar ve alışveriş kredisi oranları:
• Fibabanka: 500 – 25.000 TL arasında kredi için 36 ay vade ve masrafsız Hepsiburada.com Alışveriş Kredisi.
• ING Bank: %1,59 faiz oranları ile 36 ay vadelerle alışveriş kredisi.
• Yapı Kredi Bankası: %1,79 faiz oranlarıyla 750 TL - 25.000 TL 36 ay vade seçeneklerine sahip Hepsiburada Alışveriş Kredisi
N11 Faizsiz Alışveriş Kredisi
Türkiye'nin önde gelen bir diğer e – ticaret platformlarından biri olan N11 için bankalar %0 faiz fırsatları ile alışveriş kredisi sunmaya devam ediyor. Birçok farklı üründe geçerli olmak üzere kullanılan kredi için Vakıfbank tarafından %0 faizli kredi desteği sağlanmaktadır.