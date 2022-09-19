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Haberler Ekonomi Kimlik numarası 4,8,2,6,0 ile biten emekliye 3 yılda 1 kez ödeme! Promosyonda üst limit 10 bin TL! TEB, Yapı Kredi, Akbank'tan peş peşe zam...

Kimlik numarası 4,8,2,6,0 ile biten emekliye 3 yılda 1 kez ödeme! Promosyonda üst limit 10 bin TL! TEB, Yapı Kredi, Akbank'tan peş peşe zam...

Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaya devam ediliyor. 12,5 milyon emekliyi yakından ilgilendiren promosyon ödemeleri hakkında kamu ve özel bankalar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Özel bankaların başlattığı promosyon yarışı emekliler için rakamları 10 bin liraya kadar çıkartırken, kamu çalışanları için ise 40 bin lirayı bulan promosyonlar ödenmeye başladı. Peki, en yüksek emekli promosyon ödemesini hangi banka veriyor? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
19.09.2022 14:20 - Son Güncelleme: 19.09.2022 14:21
Promosyonda üst limit 10 bin TL! Kimlik numarası 4,8,2,6,0 ile biten emekliye 3 yılda 1 kez ödeme! TEB, Yapı Kredi, Akbank, Garanti peş peşe zamları açıkladı!

Emekli olan milyonlarca vatandaş, emekli maaşlarını hangi bankadan alacakları konusu ile ilgili çeşitli tetkik yapmaya devam ediyor. Promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye yükseldi. Vatandaşlar en yüksek promosyon hangi bankada merak ediyor. İşte banka banka promosyon miktarları!

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Promosyonda üst limit 10 bin TL! Kimlik numarası 4,8,2,6,0 ile biten emekliye 3 yılda 1 kez ödeme! TEB, Yapı Kredi, Akbank, Garanti peş peşe zamları açıkladı!

Emekliler üç yıllık maaşını aynı bankadan alma sözü verip sözleşme imzaladıktan sonra yüksek miktardaki promosyonları alabiliyorlar.

Promosyonda üst limit 10 bin TL! Kimlik numarası 4,8,2,6,0 ile biten emekliye 3 yılda 1 kez ödeme! TEB, Yapı Kredi, Akbank, Garanti peş peşe zamları açıkladı!

Promosyon almak için başka şart olmamasına rağmen, miktarı artırmak isteyen bazı özel bankalar ek şartlar koyuyor.
Emekli yakını getirmek, kredi kullanmak, kart almak ya da otomatik fatura talimatı vermek gibi şartlar da ilave edilince promosyon miktarları 10 bin liraya kadar çıkıyor.

Promosyonda üst limit 10 bin TL! Kimlik numarası 4,8,2,6,0 ile biten emekliye 3 yılda 1 kez ödeme! TEB, Yapı Kredi, Akbank, Garanti peş peşe zamları açıkladı!

Sözleşmesi bitip yeni sözleşme imzalayacak emekliler için işlemler kolay. Onlar kampanyalara bakıp istedikleri bir bankayı seçtikten sonra maaşlarını o bankaya taşıyacak ve üç yıllık yeni sözleşme yaparak yüksek promosyonu alacaklar.

Promosyonda üst limit 10 bin TL! Kimlik numarası 4,8,2,6,0 ile biten emekliye 3 yılda 1 kez ödeme! TEB, Yapı Kredi, Akbank, Garanti peş peşe zamları açıkladı!

SÖZLEŞMESİ BİTENLERE FIRSAT
Bu noktada sözleşmesi devam edenler ve daha önce düşük promosyon almış emekliler için de bir fırsat bulunuyor. Bu emeklilerin yasalardan gelen hakları var.

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