Kimlik numarası 4,8,2,6,0 ile biten emekliye 3 yılda 1 kez ödeme! Promosyonda üst limit 10 bin TL! TEB, Yapı Kredi, Akbank, Garanti peş peşe zamları açıkladı!
Emekli olan milyonlarca vatandaş, emekli maaşlarını hangi bankadan alacakları konusu ile ilgili çeşitli tetkik yapmaya devam ediyor. Promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye yükseldi. Vatandaşlar en yüksek promosyon hangi bankada merak ediyor. İşte banka banka promosyon miktarları!
19.09.2022 12:45 - Son Güncelleme: 19.09.2022 12:45
Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaya devam ediliyor. 12,5 milyon emekliyi yakından ilgilendiren promosyon ödemeleri hakkında kamu ve özel bankalar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Özel bankaların başlattığı promosyon yarışı emekliler için rakamları 10 bin liraya kadar çıkartırken, kamu çalışanları için ise 40 bin lirayı bulan promosyonlar ödenmeye başladı. Peki, en yüksek emekli promosyon ödemesini hangi banka veriyor? İşte merak edilenler!