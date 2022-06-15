Kimlik kartı ile birlikte dilekçe doldurmanız yeterli oluyor! 250 bin TL’lik toplu ödeme yapılacağı duyuruldu!

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre emekli olma hakkına erişebilmek için belirlenmiş olan prim ödemesinin yanında sigortalı olma süresi veya yaş şartını sağlamış olan vatandaşlara, prim ödemelerinin geri iade edilebileceğini belirtti.