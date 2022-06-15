Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Kimlik kartı ile birlikte dilekçe doldurmanız yeterli oluyor! 250 bin TL'lik toplu ödeme yapılacağı duyuruldu!

Kimlik kartı ile birlikte dilekçe doldurmanız yeterli oluyor! 250 bin TL'lik toplu ödeme yapılacağı duyuruldu!

Ülkemizin en önemli kamu kurumlarından birisi olan ve geliştirdiği projelerin yanında sunduğu ödeme hizmetleri ile de dikkat çeken Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni dönemde iki farklı başlık altında toplu ödeme hizmeti sunacağını açıkladı. Kamu kurumu, ilgili hizmetlerine ilişkin ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun toplu ödeme hizmetlerini içeren haberin devamı

takvim.com.tr
15.06.2022 15:31 - Son Güncelleme: 15.06.2022 15:31
Kimlik kartı ile birlikte dilekçe doldurmanız yeterli oluyor! 250 bin TL’lik toplu ödeme yapılacağı duyuruldu!

Sosyal Güvenlik Kurumu, iki farklı başlık altında toplu ödeme hizmeti sunacağını açıklayarak ilgili ödemelere ilişkin ayrıntıları paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kimlik kartı ile birlikte dilekçe doldurmanız yeterli oluyor! 250 bin TL’lik toplu ödeme yapılacağı duyuruldu!

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Toplu Prim Ödemesi!

Sosyal Güvenlik Kurumu, belli başlıklar altında belirlemiş olduğu şartları sağlayan tüm vatandaşlara emekli olma hakkı tanımaktadır.

Kimlik kartı ile birlikte dilekçe doldurmanız yeterli oluyor! 250 bin TL’lik toplu ödeme yapılacağı duyuruldu!

Yaş, sigortalılık süresi ve prim ödemesi şartlarını yerine getiren vatandaşların tümü, kamu kurumundan emeklilik maaşı alabilmektedir.

Kimlik kartı ile birlikte dilekçe doldurmanız yeterli oluyor! 250 bin TL’lik toplu ödeme yapılacağı duyuruldu!

Bu kapsamda ilgili ödeme hizmetlerine ilişkin yeni bir açıklamada bulunan Sosyal Güvenli Kurumu, toplu prim iadesi yapılacağını belirtti.

Kimlik kartı ile birlikte dilekçe doldurmanız yeterli oluyor! 250 bin TL’lik toplu ödeme yapılacağı duyuruldu!

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre emekli olma hakkına erişebilmek için belirlenmiş olan prim ödemesinin yanında sigortalı olma süresi veya yaş şartını sağlamış olan vatandaşlara, prim ödemelerinin geri iade edilebileceğini belirtti.

SON DAKİKA