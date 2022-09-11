Kimler EYT'li olamayacak? Türkiye modelinde 1997 yıl detayı! SSK, Bağkur'lunun yaş şartına kalan süre inecek! Son rötuşlar: 5000-5975 primi dolana emeklilik!

Sorunlar olduğunu ve bunların çözüleceğini belirten Bilgin, "Sorunların çözümü için tedbirler alıyoruz. Asgari ücreti önceki yıla göre yüzde 80 arttırdık. Önümüzdeki dönem içerisinde sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz. Dosya dosya açarak çözeceğiz. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesin. Türk devleti sosyal bir devlettir. Büyük Türkiye yolunda daha emin adımlar ile yürüyeceğiz" demişti.