Kimler 45, 46, 48,50, 52 yaşında emekli olacak? Bakan Bilgin son dakika açıkladı: 'EYT önümüzde!' O cetvel netleşiyor! EYT dosyası ile maaşlar...

Bakan Bilgin'den son dakika açıklamalar geldi. 3600 ek gösterge çalışmasının tamamlanmasının ardından gözler EYT'ye çevrildi. Bakan Bilgin EYT hususuna dair önemli açıklamada bulundu. Vedat Bilgin, "Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz ve EYT de önümüzde. Çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti emekçilerini koruyan sosyal bir devlettir ve bu devam edecektir." açıklamasında bulundu. Bu gelişmeler EYT'lilerde büyük bir heyecan yarattı. Bilgin, "Bizim önümüzde her sosyal problemin dosyası var." diyerek EYT dosyasının da göz önünde bulundurulacağını söyledi. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler!