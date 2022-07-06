SSK, Bağkurlu, asgari ücretliye müjde! KIDEM TAZMİNATINDA taban fiyat 6.471 TL, tavan 15.371 TL oldu! En az 1 yıl çalışana veriliyor! İstifayla binlerce TL alabilirsiniz!

2022 yılında asgari ücrete yapılan zam ve Temmuz zammı ile birlikte çalışanların kıdem tazminatı da arttı. İşveren tarafından işten çıkarılan çalışana ödenen kıdem tazminatı nedir, nasıl hesaplanır? Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı taban ve tavan artışı hakkında tüm bilgiler derledik. Kıdem tazminatları kişilerin çalışma günleri ve maaş ücretlerine göre değişmektedir. işte son hesap haberimizde!