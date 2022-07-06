SSK, Bağkurlu, asgari ücretliye müjde! KIDEM TAZMİNATINDA taban fiyat 6.471 TL, tavan 15.371 TL oldu! En az 1 yıl çalışana veriliyor! İstifayla binlerce TL alabilirsiniz!
Çalışan milyonlarca vatandaşın en mühim sigortası kıdem tazminatıdır. Çalışanların haklarının korunması adına sağlanan kıdem tazminatı uygulamasında, çalışanların istifa halinde ödeme almalarını gerçekleştiren düzenlemeler mevcut. İstifa halinde kıdem tazminatı alınabilmesi bağlamında çalışanların başlarına gelen problemleri kanıtlayabilmeleri gerekiyor. Temmuz zammıyla birlikte kıdem tazminatları yükseldi. Asgari ücretlinin çalıştığı yıl başına tazminatı 6 bin 471 lira olurken, tavan da 10 bin 848 liradan 15 bin 371 liraya çıktı. Peki, kimler kıdem tazminatı alabiliyor? İşte tüm merak edilenler!
06.07.2022 16:43 - Son Güncelleme: 06.07.2022 16:43
2022 yılında asgari ücrete yapılan zam ve Temmuz zammı ile birlikte çalışanların kıdem tazminatı da arttı. İşveren tarafından işten çıkarılan çalışana ödenen kıdem tazminatı nedir, nasıl hesaplanır? Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı taban ve tavan artışı hakkında tüm bilgiler derledik. Kıdem tazminatları kişilerin çalışma günleri ve maaş ücretlerine göre değişmektedir. işte son hesap haberimizde!
Tüm çalışanların en önemli güvencesi kıdem tazminatı. Kendi istek ve kusuru dışında işten ayrılanlar, işyerinde en az 1 yıllık çalışmaları varsa kıdem tazminatına hak kazanıyor.