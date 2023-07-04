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Haberler Ekonomi KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2023? Temmuz ayı 2023 Kıdem Tazminatı Hesaplama! EYT taban tavan fiyatları...

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2023? Temmuz ayı 2023 Kıdem Tazminatı Hesaplama! EYT taban tavan fiyatları...

Kıdem tazminatı tavanı hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren hız kazandı. Son eflasyon rakamının açıklanması ile birlikte kıdem tazminatının tavanına ilişkin net tutarda belli oluyor. İşveren tarafından iş akdi feshedilen kişilere ödenen kıdem tazminatında tavanında artış yaşandı. Peki, kıdem tazminatı tavanı ne kadar? 2023 kıdem tazminatı şartları nedir? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
04.07.2023 06:02 - Son Güncelleme: 04.07.2023 06:02
KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2023? Temmuz ayı 2023 Kıdem Tazminatı Hesaplama! EYT taban tavan fiyatları...

Ocak-Temmuz, Temmuz-Aralık ayı olmak üzere senede iki kez değişen kıdem tazminatının 2023 Temmuz-Aralık dönemi tavan fiyatı belli oldu. Tavan fiyatının belli olmasının ardından, vatandaşlar kıdem tazminatı ile ilgili detayları merak edecek. Peki, KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2023? Temmuz ayı 2023 Kıdem Tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar...

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KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2023? Temmuz ayı 2023 Kıdem Tazminatı Hesaplama! EYT taban tavan fiyatları...

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı Temmuz zammıyla çalışılan her yıl için 13 bin 414 liraya yükseldi.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2023? Temmuz ayı 2023 Kıdem Tazminatı Hesaplama! EYT taban tavan fiyatları...

Kıdem tazminatı tavanı da memur zammıyla birlikte yükselecek...

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2023? Temmuz ayı 2023 Kıdem Tazminatı Hesaplama! EYT taban tavan fiyatları...

Milyonlarca çalışanın güvencesi olan 'kıdem tazminatı', EYT düzenlemesinden yararlanıp emekli olan 1.7 milyon vatandaşın da merak ettiği konuların başında geliyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2023? Temmuz ayı 2023 Kıdem Tazminatı Hesaplama! EYT taban tavan fiyatları...

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı Temmuz zammıyla 13 bin 414 liraya yükselirken, tavan da memur maaş katsayısıyla artacak.

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