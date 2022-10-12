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Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti… Başvuran sorgusuz sualsiz hemen alıyor! İşinden istifa edenlere de veriliyor

İstifa etmek üzere olan tüm işçilerin haklarını tam olarak bilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde tam olarak neleri talep edip alabileceğini, hangi haklarını kaybedeceklerini bilmeden istifa ettikleri durumlarda, bazı kayıplara uğramaları mümkün olmaktadır. Bu kayıplara uğramamak için çalışanların bilinçli hareket etmeleri gerekmektedir. Yoksa büyük kayıplara uğrayacaklarına kesin gözü ile bakmaları gerekir.

12.10.2022 09:08 - Son Güncelleme: 12.10.2022 09:09
Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti… Başvuran sorgusuz sualsiz hemen alıyor! İşinden istifa edenlere de veriliyor

İşinden istifa edenler… kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti… İstifa etmek üzere olan tüm işçilerin haklarını tam olarak bilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde tam olarak neleri talep edip alabileceğini, hangi haklarını kaybedeceklerini bilmeden istifa ettikleri durumlarda, bazı kayıplara uğramaları mümkün olmaktadır.

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Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti… Başvuran sorgusuz sualsiz hemen alıyor! İşinden istifa edenlere de veriliyor

Çalışan istifasında iş gücü kaybı yüzünden üretimde olabilecek sorunlara engel olmak için bazı önlemler alınmıştır. Bu yüzden mutlaka haklı ve geçerli sebepler olmadan çalışanların istifa etmemesi gerekmektedir.

Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti… Başvuran sorgusuz sualsiz hemen alıyor! İşinden istifa edenlere de veriliyor

Hangi Durumlarda Hangi Haklarınızı Kaybedebilirsiniz

Eğer haklı bir sebep olmaksızın çalışan istifa etme durumunda kalırsa kıdem tazminatını alamaması mümkündür. Geçerli bir sebep göstermesi istifa sırasında gerekmektedir.

Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti… Başvuran sorgusuz sualsiz hemen alıyor! İşinden istifa edenlere de veriliyor

Aksi halde kayıp yaşayacağını bilmelidir. Aynı zamanda kıdem tazminatını hak etmek için en az bir yıl süre ile aynı iş yerinde çalışmış olması gerekmektedir. Keyfi sebepler ile işten ayrılanlar bu haklarını kaybetmiş olacaklardır.

Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti… Başvuran sorgusuz sualsiz hemen alıyor! İşinden istifa edenlere de veriliyor

Erkekler askerlik sebebi ile işten ayrılmaları durumunda bu haklarını kayıp etmezler. Askerlik borcunu ödemek işten ayrılma için geçerli bir sebep olarak kabul edilmektedir.

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