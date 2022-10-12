Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti… Başvuran sorgusuz sualsiz hemen alıyor! İşinden istifa edenlere de veriliyor

İşinden istifa edenler… kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti… İstifa etmek üzere olan tüm işçilerin haklarını tam olarak bilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde tam olarak neleri talep edip alabileceğini, hangi haklarını kaybedeceklerini bilmeden istifa ettikleri durumlarda, bazı kayıplara uğramaları mümkün olmaktadır.