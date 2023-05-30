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Haberler Ekonomi KGM işçi alımı kura sonuçları! 30 Mayıs İŞKUR kgm.gov.tr Karayolları Genel Müdürlüğü İL İL KGM Kura Sonuçları PDF!

KGM işçi alımı kura sonuçları! 30 Mayıs İŞKUR kgm.gov.tr Karayolları Genel Müdürlüğü İL İL KGM Kura Sonuçları PDF!

kgm.gov.tr adresinde Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin personel alımı için yapılan kura çekilişinin sonuçları belli oluyor! Sabah saatlerinde başlayan aramaların ardından beklenen haber geldi. KGM'nin çeşitli branş ve kadrolarına yapılacak olan işçi alımı için gerçekleştirilen çekilişlere göre, yeni işçi alımları yapılıyor. İl il yapılan kura çekilişi iki gün boyunca sürecek. Bu önemli gelişmeyle birlikte Karayolları Genel Müdürlüğü'nde görev yapacak yeni personellerin belirlenmesinin ardından işe başlama sürecinin başlayacak.

takvim.com.tr
30.05.2023 13:01 - Son Güncelleme: 30.05.2023 13:02
30 Mayıs İŞKUR kgm.gov.tr Karayolları Genel Müdürlüğü asiller ve yedek isim listesi! KGM işçi alımı kura sonuçları! İL İL KGM Kura Sonuçları PDF!

Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı kura sonuçları için beklenen gün geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere aşçı, atölye usta yardımcısı, kalifiye işçi, bina ve mal bakıcısı, sürücü operatörü gibi branşlarda yapılacak sürekli işçi alımı için sonuçlar açıklanıyor. İşte detaylar...

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30 Mayıs İŞKUR kgm.gov.tr Karayolları Genel Müdürlüğü asiller ve yedek isim listesi! KGM işçi alımı kura sonuçları! İL İL KGM Kura Sonuçları PDF!

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 3000 personel alımı başvuruları 2 ve 7 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden alındı.

30 Mayıs İŞKUR kgm.gov.tr Karayolları Genel Müdürlüğü asiller ve yedek isim listesi! KGM işçi alımı kura sonuçları! İL İL KGM Kura Sonuçları PDF!

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KGM kura tarihleri il il belli oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımına ilişkin noter kurası 30-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

30 Mayıs İŞKUR kgm.gov.tr Karayolları Genel Müdürlüğü asiller ve yedek isim listesi! KGM işçi alımı kura sonuçları! İL İL KGM Kura Sonuçları PDF!

KGM işçi alımı kurası ile ilgili yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

''Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu'na istinaden çıkarılan, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca 3.000 sürekli işçi alımı için 02/05/2023 – 08/05/2023 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular alınmıştır.

30 Mayıs İŞKUR kgm.gov.tr Karayolları Genel Müdürlüğü asiller ve yedek isim listesi! KGM işçi alımı kura sonuçları! İL İL KGM Kura Sonuçları PDF!

İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Genel Müdürlüğümüzce doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

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