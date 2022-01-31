KGF ile kredi desteği sağlanacak! Kefalet limiti 60 milyar! 3 yeni destek paketi müjdesi geldi: Yatırım desteği, İhracat desteği, Kartlı ödeme desteği...

KGF ile kredi desteği sağlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamalarda bulundu. 60 milyar liralık kefalet limiti açılıyor. 3 yeni destek paketi müjdesi geldi. Yatırım Desteği, İhracat Desteği, Kartlı ödeme desteği! Başkan Erdoğan son dakika gelişmeleri peş peşe duyurdu. Elektrik tarifelerine yeni düzenleme gidildi. Üç yeni destek paketi geldi. Dezavantajlı ailelere 500 milyon liralık destek paketi sağlanacağı belirtildi. İşte detaylar...