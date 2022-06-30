KESİNLEŞTİ! EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 3.500 TL! SSK, Bağkur, 4C'li taban maaşı belli oldu! İyileştirme ile YENİ emekli maaş tablosu
Son dakika haber duyuruldu. . Kanun teklifinde emeklileri ilgilendiren önemli bir madde yer aldı. Teklifte en düşük emekli maaşının 2500 liradan 3 bin liraya çıkarılması yer aldı. İşte emekli maaş tablosu!
30.06.2022 00:52 - Son Güncelleme: 30.06.2022 01:36
Son dakika haber duyuruldu. 3600 ek gösterge ile ilgili torba teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşme sırasında önerge ile ilgili değişikliğe gidildiği aktarıldı. Buna göre, 2 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının 3 bin TL 'ye çıkartılmasını öngören madde değiştirildi. Bu kapsamda en düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL olacak. Buna göre en düşük emekli maaşı alanların maaşları yüzde 20 oranında iyileştirilmiş olacak.