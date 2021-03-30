Kendi işini kurmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsat! En az 40.000 en fazla 70.000 TL hibe veriliyor! İşte detaylar

Kendi işini kurmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsat... Tarım ve hayvancılık girişimlerine devlet eliyle, yapılan işin niteliğine göre hibe desteği sağlanıyor. İşte toplam 1.1 milyar liralık hibe ile ilgili ayrıntılar... Proje hazırlama süreci başlayan çağrıyla; toplam 125 milyon Euro'ya karşılık gelen 1 milyar 173 milyon lira destek verilecek. Bunun 45 milyon Euro'su 'hayvansal üretim', 80 milyon Euro'su ise 'işleme ve pazarlama' için ayrıldı. Kabul süreci başlayan projelerin son teslimi ise hayvansal üretim için 2 Nisan saat 18:00'e kadar yapılabilecek.