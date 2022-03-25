Kenarda 50 bin lirası olan yaşadı! 32 günlük en yüksek vadeli mevduat oranıyla TL birikimlerinizi anında katlayın!
Türk Lirası birikimlerini durduğu yerden değerlendirmek isteyenler bankaların vadeli mevduat hesaplarını tercih etmeye devam ediyor. Genellikle son dönemde kur korumalı TL mevduat düzeneğinin de döneme girmesiyle kişilerin bu tür hesaplara olan ilgisinin bir hayli arttığı ifade ediliyor. Peki, en yüksek mevduat faiz getiri ne kadar? 32 günlük en yüksek vadeli mevduat oranları hangi bankada? İşte detaylar
25.03.2022 10:39 - Son Güncelleme: 25.03.2022 10:42
50.000 TL birikimini en yüksek vadeli mevduat hesabında değerlendirenler 853 TL net kazanç elde edebiliyor. Mevduat büyüklüğüne göre her birikim miktarı amacıyla benzer oranlarda kazanç fırsatı da sağlanmaktadır. Kur korumalı TL mevduat sisteminde tekrardan gidilen farklılıklar sonunda yaşanan gelişmeler, mevduat hesaplarına ilgiyi de artırmayı başardı. Türkiye'nin önde gelen çoğu bankası ise son dönemde düşüş eğilimi gösterse bile hala en yüksek mevduat faiz oranlarını vererek birikimlerini değerlendirmek isteyenlere cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.
Alternatif Bank üzerinden ayrıca ek ürün kullanımı ile birikimlerini değerlendirmek isteyenlerin bitmeyen hoş geldin faiz avantajlarından da yararlanması sağlanmaktadır.