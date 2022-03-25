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Haberler Ekonomi Kenarda 50 bin lirası olan yaşadı! 32 günlük en yüksek vadeli mevduat oranıyla TL birikimlerinizi anında katlayın!

Kenarda 50 bin lirası olan yaşadı! 32 günlük en yüksek vadeli mevduat oranıyla TL birikimlerinizi anında katlayın!

Türk Lirası birikimlerini durduğu yerden değerlendirmek isteyenler bankaların vadeli mevduat hesaplarını tercih etmeye devam ediyor. Genellikle son dönemde kur korumalı TL mevduat düzeneğinin de döneme girmesiyle kişilerin bu tür hesaplara olan ilgisinin bir hayli arttığı ifade ediliyor. Peki, en yüksek mevduat faiz getiri ne kadar? 32 günlük en yüksek vadeli mevduat oranları hangi bankada? İşte detaylar

takvim.com.tr
25.03.2022 10:39 - Son Güncelleme: 25.03.2022 10:42
Kenarda 50 bin lirası olan yaşadı! 32 günlük en yüksek vadeli mevduat oranıyla TL birikimlerinizi anında katlayın!

50.000 TL birikimini en yüksek vadeli mevduat hesabında değerlendirenler 853 TL net kazanç elde edebiliyor. Mevduat büyüklüğüne göre her birikim miktarı amacıyla benzer oranlarda kazanç fırsatı da sağlanmaktadır. Kur korumalı TL mevduat sisteminde tekrardan gidilen farklılıklar sonunda yaşanan gelişmeler, mevduat hesaplarına ilgiyi de artırmayı başardı. Türkiye'nin önde gelen çoğu bankası ise son dönemde düşüş eğilimi gösterse bile hala en yüksek mevduat faiz oranlarını vererek birikimlerini değerlendirmek isteyenlere cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.

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Kenarda 50 bin lirası olan yaşadı! 32 günlük en yüksek vadeli mevduat oranıyla TL birikimlerinizi anında katlayın!

50 Bin TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

Bankaların güncel 32 günlük vadeli mevduat faiz oranlarına göre en yüksek faiz getirisi %20,5 ile VOV Hesap sahiplerine sunuluyor.

Kenarda 50 bin lirası olan yaşadı! 32 günlük en yüksek vadeli mevduat oranıyla TL birikimlerinizi anında katlayın!

Alternatif Bank üzerinden ayrıca ek ürün kullanımı ile birikimlerini değerlendirmek isteyenlerin bitmeyen hoş geldin faiz avantajlarından da yararlanması sağlanmaktadır.

Kenarda 50 bin lirası olan yaşadı! 32 günlük en yüksek vadeli mevduat oranıyla TL birikimlerinizi anında katlayın!

Birçok kişi tarafından sık tercih edilen mevduat tutarı 50 bin TL olarak dikkat çekiyor. Bankaların Mart 2022 itibariyle güncel 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranlarına göre, 50.000 TL mevduat birikime sağladığı net kazanç oranları ise şöyle:

Kenarda 50 bin lirası olan yaşadı! 32 günlük en yüksek vadeli mevduat oranıyla TL birikimlerinizi anında katlayın!
  • Alternatif Bank VOV Hesap | Faiz Oranı: %20,50 | Net Kazanç: 853,70 TL
  • Burgan Bank ON Hesap | Faiz Oranı: %19,75 | Net Kazanç: 822,47 TL
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