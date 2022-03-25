Kenarda 50 bin lirası olan yaşadı! 32 günlük en yüksek vadeli mevduat oranıyla TL birikimlerinizi anında katlayın!

50.000 TL birikimini en yüksek vadeli mevduat hesabında değerlendirenler 853 TL net kazanç elde edebiliyor. Mevduat büyüklüğüne göre her birikim miktarı amacıyla benzer oranlarda kazanç fırsatı da sağlanmaktadır. Kur korumalı TL mevduat sisteminde tekrardan gidilen farklılıklar sonunda yaşanan gelişmeler, mevduat hesaplarına ilgiyi de artırmayı başardı. Türkiye'nin önde gelen çoğu bankası ise son dönemde düşüş eğilimi gösterse bile hala en yüksek mevduat faiz oranlarını vererek birikimlerini değerlendirmek isteyenlere cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.