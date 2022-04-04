Kenarda 2.000 TL'niz varsa yaşadınız! Hiç beklemeden bu hesabı açın! Bankalar 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranlarını duyurdu! birikiminizi hemen katlayın!
Vadeli mevduat hesapları faiz oranları güncellenmeye devam ediyor. Son dönemde Türkiye'de bankacılık sisteminde kur korumalı TL mevduat hesapları ile elde edilen başarı ardından vadeli hesaplara da ilgi arttı. Müşteri kazanmak amacıyla resmen faiz yarışına giren çoğu banka ise yükse faiz getirisi oranları ile ilgi çekiyor. TEB Marifetli Hesap'la birikimlerini değerlendirmek isteyenlere ise en az 2.000 TL ile hesap açma fırsatı sunuluyor. Bu sayede en düşük yatırıma bile cazip oranlarda faiz kazanma fırsatı sağlanıyor. İşte bankaların en yüksek mevduat faiz oranları…
TEB Marifetli Hesap yüzde 17,50'ye varan hoş geldin faizi ile en düşük yatırıma bile cazip getiri sunuyor. 45 gün süresince avantajlı faiz oranlarından yararlanarak birikimlerinizi değerlendirmeye anında başlayabilirsiniz. Kolay hesap açma işlemleri ve yüksek getiri üstünlükleri ile vatandaşlar mevduat hesaplarını tercih etmeye devam ediyor.
TEB Marifetli Hesap Hoş Geldin Faizi
Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Marifetli Hesap ile birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlara %17,50 faiz oranları ile günlük vadeli hesap olanakları sunuluyor.
Fakat faiz getirisi elde etmek isteyenler amacıyla 2.000 TL alt limit belirlenmiştir. Kenarda 2 bin lirası olan herkes rahatça dijital kanallar üzerinden TEB'in günlük vadeli olarak çalışan hesabı ile birikimlerini katlamaya başlaması mümkündür.