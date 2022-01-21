KDV'deki değişiklik sonrası zincir marketlerdeki indirimler! A101, BİM, ŞOK hafta sonu aktüel ürünleri belli oldu! Fiyatlar düştü 140'dan 70 TL'ye...
Ayçiçek yağı, makarna, un, süt, yumurta fiyatları KDV oranındaki değişiklik sonrası düşecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı KDV oranlarını sadeleştireceklerini duyurdu. KDV oranlarında yapılacak düzenleme ile özellikle temel gıdada ve diğer bir çok üründe fiyatlar inecek. Böylelikle hem üretici hem tüketici hem de ticaret yapanlar rahatlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ''KDV'de etkinliği sağlayacak çalışma tüm taraflarla görüşülerek hazırlanıyor" '' dedi. Son olarak düzenlemeye son şeklinin verilerek Meclis'e gönderilmesi planlanıyor. Milyonlarca kişinin gözü kulağı marketlerdeki indirime girecek ürünlere çevrildi. KDV'nin yakın zamanda fiyatları düşürmesi beklenirken, şimdilerde ise marketlerde aktüel ürünler katalogları yoğun ilgi görüyor. Nedeni ise katalogda her hafta farklı ürünlerin indirime girmesi... İşte A101, BİM, ŞOK aktüel ürünleri...
21.01.2022 09:49
- Son Güncelleme: 21.01.2022 09:49
Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma yürütüyor. Marketlerdeki etiketlere ayar verilecek. KDV oranları baştan sona yeniden ele alınacak. Çalışma kapsamında farklı oranlarda uygulanan KDV'deki oranlar daha anlaşılır ve sade hale getirilecek. Şuanda KDV, 1,8 ve 18 olmak üzere 3 farklı şekilde uygulanıyor. Farklı KDV rakamlarının uygulanması sorunlara neden olduğundan kaldırılması için tek bir KDV oranını uygulamasına geçilmesi planlanıyor. KDV düzenlemesi sonrası fiyatlar düşecek. Çalışmaların devam ettiğini bildirelim ve geçelim zincir marketlerin şimdiki indirimli ürünlerine. İşte hafta sonu geçerli A101, BİM, ŞOK aktüel ürünleri tam liste.