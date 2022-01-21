KDV'deki değişiklik sonrası zincir marketlerdeki indirimler! A101, BİM, ŞOK hafta sonu aktüel ürünleri belli oldu! Fiyatlar düştü 140'dan 70 TL'ye...

Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma yürütüyor. Marketlerdeki etiketlere ayar verilecek. KDV oranları baştan sona yeniden ele alınacak. Çalışma kapsamında farklı oranlarda uygulanan KDV'deki oranlar daha anlaşılır ve sade hale getirilecek. Şuanda KDV, 1,8 ve 18 olmak üzere 3 farklı şekilde uygulanıyor. Farklı KDV rakamlarının uygulanması sorunlara neden olduğundan kaldırılması için tek bir KDV oranını uygulamasına geçilmesi planlanıyor. KDV düzenlemesi sonrası fiyatlar düşecek. Çalışmaların devam ettiğini bildirelim ve geçelim zincir marketlerin şimdiki indirimli ürünlerine. İşte hafta sonu geçerli A101, BİM, ŞOK aktüel ürünleri tam liste.