KAZANÇ HAFTASI: Asgari ücretliye net 1550 TL + Emekliye 1.100 TL ödeme! 13 milyona bu hafta ikramiye yağacak! Memur emeklilerine ise erken maaş...

Bu hafta milyonlarca çalışanın ve emeklinin kazancı artacak. Başta emekliler olmak üzere, kamu işçisi de ikramiyelerine kavuşacak. Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesini 27-29 Nisan tarihleri arasında alınırken, 700 bini aşkın kamu işçisi de 13 günlük ödemeleri ayın 29'unda alacak. Her yıl 52 gün üzerinden ikramiye alan işçilerin, 2022'nin ilk yarısına dair 26 günlük ikramiyelerinin 13 günlük ilk bölümü 28 Ocak'ta ödenmişti. Sırada Nisan ayı ödemeleri hesaplara yatacak. Peki, kim ne kadar alacak? İşte emekli, işçi ikramiye ödemeleri hesabı...