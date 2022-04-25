KAZANÇ HAFTASI: Asgari ücretliye net 1550 TL + Emekliye 1.100 TL ödeme! 13 milyona bu hafta ikramiye yağacak! Memur emeklilerine ise erken maaş...
Milyonlarca kişinin beklediği ikramiye haftası geldi çattı. Bu hafta yaklaşık 13 milyon emekli ve işçiye ikramiye ödemeleri yapılacak. Ayrıca memur emeklilerine erken maaş da ödenecek. Emekli ikramiyelerinin yanı sıra bu hafta yaklaşık 700 bin kamu işçisi için de ikramiye yani ilave tediye haftası olacak. Peki, işçiler ne kadar ikramiye alacak? İşte tüm merak ediler haberimizde...
25.04.2022 10:15 - Son Güncelleme: 25.04.2022 10:15
Bu hafta milyonlarca çalışanın ve emeklinin kazancı artacak. Başta emekliler olmak üzere, kamu işçisi de ikramiyelerine kavuşacak. Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesini 27-29 Nisan tarihleri arasında alınırken, 700 bini aşkın kamu işçisi de 13 günlük ödemeleri ayın 29'unda alacak. Her yıl 52 gün üzerinden ikramiye alan işçilerin, 2022'nin ilk yarısına dair 26 günlük ikramiyelerinin 13 günlük ilk bölümü 28 Ocak'ta ödenmişti. Sırada Nisan ayı ödemeleri hesaplara yatacak. Peki, kim ne kadar alacak? İşte emekli, işçi ikramiye ödemeleri hesabı...