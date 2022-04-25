RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi KAZANÇ HAFTASI: Asgari ücretliye net 1550 TL + Emekliye 1.100 TL ödeme! 13 milyona bu hafta ikramiye yağacak! Memur emeklilerine ise erken maaş...

KAZANÇ HAFTASI: Asgari ücretliye net 1550 TL + Emekliye 1.100 TL ödeme! 13 milyona bu hafta ikramiye yağacak! Memur emeklilerine ise erken maaş...

Milyonlarca kişinin beklediği ikramiye haftası geldi çattı. Bu hafta yaklaşık 13 milyon emekli ve işçiye ikramiye ödemeleri yapılacak. Ayrıca memur emeklilerine erken maaş da ödenecek. Emekli ikramiyelerinin yanı sıra bu hafta yaklaşık 700 bin kamu işçisi için de ikramiye yani ilave tediye haftası olacak. Peki, işçiler ne kadar ikramiye alacak? İşte tüm merak ediler haberimizde...

takvim.com.tr
25.04.2022 10:15 - Son Güncelleme: 25.04.2022 10:15
KAZANÇ HAFTASI: Asgari ücretliye net 1550 TL + Emekliye 1.100 TL ödeme! 13 milyona bu hafta ikramiye yağacak! Memur emeklilerine ise erken maaş...

Bu hafta milyonlarca çalışanın ve emeklinin kazancı artacak. Başta emekliler olmak üzere, kamu işçisi de ikramiyelerine kavuşacak. Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesini 27-29 Nisan tarihleri arasında alınırken, 700 bini aşkın kamu işçisi de 13 günlük ödemeleri ayın 29'unda alacak. Her yıl 52 gün üzerinden ikramiye alan işçilerin, 2022'nin ilk yarısına dair 26 günlük ikramiyelerinin 13 günlük ilk bölümü 28 Ocak'ta ödenmişti. Sırada Nisan ayı ödemeleri hesaplara yatacak. Peki, kim ne kadar alacak? İşte emekli, işçi ikramiye ödemeleri hesabı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
KAZANÇ HAFTASI: Asgari ücretliye net 1550 TL + Emekliye 1.100 TL ödeme! 13 milyona bu hafta ikramiye yağacak! Memur emeklilerine ise erken maaş...

Yaklaşık 13 milyon kişi için bu hafta kazanç haftası olacak.

KAZANÇ HAFTASI: Asgari ücretliye net 1550 TL + Emekliye 1.100 TL ödeme! 13 milyona bu hafta ikramiye yağacak! Memur emeklilerine ise erken maaş...

Emekliler ve işçilere ikramiye ödemeleri yapılacak.

KAZANÇ HAFTASI: Asgari ücretliye net 1550 TL + Emekliye 1.100 TL ödeme! 13 milyona bu hafta ikramiye yağacak! Memur emeklilerine ise erken maaş...

Memur emeklilerine ayrıca erken maaş da söz konusu olacak.

KAZANÇ HAFTASI: Asgari ücretliye net 1550 TL + Emekliye 1.100 TL ödeme! 13 milyona bu hafta ikramiye yağacak! Memur emeklilerine ise erken maaş...

SSK emeklileri bayram ikramiyelerini 27-28 Nisan'da alacak.

SON DAKİKA