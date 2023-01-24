Kaynananız ayakta alkışlayacak! Bu yoğurt mayalama yöntemini sadece şefler biliyor! Sır gibi saklanıyordu! Kaya parçası gibi yoğurt için...

Yoğurt mayalama yöntemleri evde sağlıklı bir şekilde yoğurt yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Bir türlü kıvamını tutturamayanlar konu hakkında araştırmalara başladı. Sadece şeflerin bildiği bu püf nokta ile siz de taş gibi güzel kıvamlı bir ev yoğurdu elde edebilirsiniz. İşte evde yoğurt mayalamanın en iyi formülü...