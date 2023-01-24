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Kaynananız ayakta alkışlayacak! Bu yoğurt mayalama yöntemini sadece şefler biliyor! Sır gibi saklanıyordu! Kaya parçası gibi yoğurt için...

Ev hanımlarının severek yaptığı yoğurt mayalama hem sağlığa faydalı hem de markettekilerden çok daha lezzetli olması sebebiyle tercih ediliyor. Birçok kişi ise kıvamını tutturamamaktan şikayetçi. İşte sır gibi saklanan en iyi yoğurt mayalama yöntemi.

takvim.com.tr
24.01.2023 09:11 - Son Güncelleme: 24.01.2023 09:11
Kaynananız ayakta alkışlayacak! Bu yoğurt mayalama yöntemini sadece şefler biliyor! Sır gibi saklanıyordu! Kaya parçası gibi yoğurt için...

Yoğurt mayalama yöntemleri evde sağlıklı bir şekilde yoğurt yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Bir türlü kıvamını tutturamayanlar konu hakkında araştırmalara başladı. Sadece şeflerin bildiği bu püf nokta ile siz de taş gibi güzel kıvamlı bir ev yoğurdu elde edebilirsiniz. İşte evde yoğurt mayalamanın en iyi formülü...

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Kaynananız ayakta alkışlayacak! Bu yoğurt mayalama yöntemini sadece şefler biliyor! Sır gibi saklanıyordu! Kaya parçası gibi yoğurt için...

FIRINDA YOĞURT MAYALAMA YÖNTEMİ

Mayalı sütü, isteğe göre fırın kabına veya sıcağa dayanıklı bir kavanoza koyun.

Kaynananız ayakta alkışlayacak! Bu yoğurt mayalama yöntemini sadece şefler biliyor! Sır gibi saklanıyordu! Kaya parçası gibi yoğurt için...

Fırınınızı 50 dereceye ayarlayın ve 5 dakika kadar ısınmaya bırakın. Sonra ağzı açık olan kapları fırına yerleştirin. 5-6 saat sütünüzü mayalanmaya bırakın

Kaynananız ayakta alkışlayacak! Bu yoğurt mayalama yöntemini sadece şefler biliyor! Sır gibi saklanıyordu! Kaya parçası gibi yoğurt için...

ÇÖMLEK KAPLARDA MAYALAMA YÖNTEMİ

Tencere veya büyük kaplar dışında, yoğurt mayalama işlemini çömlek kaplarda da yapabilirsiniz.

Kaynananız ayakta alkışlayacak! Bu yoğurt mayalama yöntemini sadece şefler biliyor! Sır gibi saklanıyordu! Kaya parçası gibi yoğurt için...

Kaynayan süt biraz ılıdıktan sonra, yoğurt mayasını bir kapta süt ile karıştırma işlemi yaparak, çömlek tabağa bu karışımı aktarın.

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