Kaymakamlıklar 1500 TL maddi yardım yapıyor! İşte bu adresten hemen yapın
Devletin yapmış bulunduğu sosyal yardımlar yardımıyla gereksinim sahiplerine destek sağlanmaktadır. Bu desteklerin en büyüğü Aile ve Sosyal hizmetleri bakanlığı bağlamında yapılmaktadır. Yapılan açıklamalara göre 45 değişik alanda sosyal yardım paketleri mevcuttur.
10.10.2022 12:53 - Son Güncelleme: 10.10.2022 12:53
Kaymakamlık 1500 TL Maddi Yardım Kimler Yardımdan Faydalanabilir?
Yardımdan faydalanabilecek vatandaşların özel koşul ve halleri taşıması gerekmektedir. Gelir civarını ibraz eden kişilerin yapılacak gelir testleri sonunda ekstra gelire sahip olmadığı kesinleştirilmelidir. Kesinleşen doğru gelir beyanı ile vatandaşın gereksinim durumu belirlenir.