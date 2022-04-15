Kasırgaya hazır olun, altın fiyatları uçuşa geçecek, şu an altında alım fırsatı... Altın fiyatları için flaş tahmin! Bugün 0.5 gram ve küçük altın kaç TL

Altın, Ukrayna savaşı ve hızlanan enflasyon artışı sebebiyle güvenilir varlıklara gelen talep ile bir ayın zirvesine yaklaştı. Değerli metal, Asya piyasasında altıncı seansta da yükselerek Kasım ayından bu yana en uzun serisini gerçekleştirmesi ardından bir oran geriledi. Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yeni Rus saldırılarını karşılaması ve ABD'nin 800 milyon dolarlık silah yollama kararı alması ardından savaşın sonra ereceğine dair çok çok işaret görünmüyor. Bu haftanın en çok ilgi çeken hususu ABD'de Mart enflasyonunda yaşanan sıçrama oldu fakat çekirdek tüketici enflasyon hızında bir oran yavaşlama gözlendi.