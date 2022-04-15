Kasırgaya hazır olun, altın fiyatları uçuşa geçecek, şu an altında alım fırsatı... Altın fiyatları için flaş tahmin! Bugün 0.5 gram ve küçük altın kaç TL
Altın fiyatları için flaş tahmin! Bugün 0.5 gram ve küçük altın kaç TL? Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 925 lira civarında hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1968 dolar civarında bulunuyor. Altının ons fiyatı, dünkü prosedürlerde 1981 dolar oranına kadar yükselerek 1 ayın en yüksek civarını görürken; ons altın 6 gün Aralıksız yükselişinden sonra günümüz prosedürlerde değer kayıbına yöneldi. Ons altın bugün içinde en yüksek 1980 doları, en düşük ise 1967 dolar civarını görürken; şu dakikalarda yüzde 0,49 oranında düşüşle 1968 dolardan prosedür gördü. Peki güncel atın fiyatlarında durum ne? Rusya Ukrayna müzakerelerinden iyimser mesajların çıkması sonrası altın fiyatları için kısa vadeli yükseliş trendi sona erdi.
Altın fiyatları hem ons hem de gram doğrultusunda aşağı yukarı 30 gündür sıkışık bant hareketi sergiliyor. Gram altının fiyatı yeni güne düşüşle başlarken; gün içinde en yüksek 929,52 lira civarını, en düşük ise 924,64 lira civarını gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 09:25 itibarıyla yüzde 0,33 oranında düşüşle 925,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1512 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 222 liradan prosedür görüyor. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 928 lira civarında hareket ederken; yeni güne 926 lira seviyeden başlamıştı.
Altın, Ukrayna savaşı ve hızlanan enflasyon artışı sebebiyle güvenilir varlıklara gelen talep ile bir ayın zirvesine yaklaştı. Değerli metal, Asya piyasasında altıncı seansta da yükselerek Kasım ayından bu yana en uzun serisini gerçekleştirmesi ardından bir oran geriledi. Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yeni Rus saldırılarını karşılaması ve ABD'nin 800 milyon dolarlık silah yollama kararı alması ardından savaşın sonra ereceğine dair çok çok işaret görünmüyor. Bu haftanın en çok ilgi çeken hususu ABD'de Mart enflasyonunda yaşanan sıçrama oldu fakat çekirdek tüketici enflasyon hızında bir oran yavaşlama gözlendi.
"ABD tahvil getirilerinde yaşanan artış altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturabilir lakin aşağı yönlü hareketlerin sınırlı kalması Fed'in agresif sıkılaşma görüşünün şuandan fiyatlanmış olabileceğine işaret ediyor" diyen IG Asia Pte Stratejisti Yeap Jun Rong, "Jeopolitik doğrultuda yaşanması mümkün tansiyon yükselmeleri güvenilir varlıklara olan talebin yükselmesine niçin olabilir bundan dolayı genel trend yukarıya yönlü kalmaya devam etmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
ALTIN YORUMLARI SON DAKİKA
Konu ile ilgili peş peşe açıklamalar gelir iken yerli eksperler kadar yabancı eksper yorumları da ilgiyle takip ediliyordu.
Başarılı tahminler ile ünlenen Pazar analisti Jordan Roy-Byrne yapmış bulunduğu son yorumu ile altın fiyatlarında 7 yıldır yassı bir pazar yaşandığını söyledi.