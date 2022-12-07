Kasırga da fırtına da yanına yaklaşamayacak! Altın fiyatları 2023 yılında uçuş moduna geçiyor! Hemen bir bakın!

İslam Memiş da bu sürecin doğrulanması altın fiyatlarının yükselişe geçeceğini doğruluyor. Altın fiyatları yükseliş trendiyle birlikte gram altın 1062 TL bandını geçecek. Bu açıklamaları ile İslam Memiş'in çok yüksek bir tahminde bulunduğu görüşünde olanlar bulunsa da Memiş tarafından yapılan daha önceki yorumlara bakılarak bu seviyenin çok da yüksek olmadığı görülmektedir.