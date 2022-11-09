Kasım ayında 3. hamle, tarih uzatıldı! SSK, Bağkur, 4c'li emekliye 13 bin TL PROMOSYON SİHRİ! PTT ben de varım dedi! Halkbank, TEB, İNG, Vakıfbank...

Bankalar promosyon ödemelerinde Kasım güncellemesine gitti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçtiğimiz günlerde yayımladığı duyuru ile kamu bankalarının emekli promosyon ödemelerine alt sınır getirdiğini açıklamıştı. Buna göre 3 yıl için ödenen promosyon tutarı alt sınırı 3 bin liraya çıkarıldı. Öte yandan PTT emekli promosyonu verecek mi merak ediliyor. SGK'nın anlaşmalı olduğu bankalar listesinde PTT bulunmazken en az ve en fazla promosyon ödeyen bankaların listesi belli oldu. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 2022 Kasım güncel kampanyalar: Halkbank, Ziraat, Akbank, TEB...