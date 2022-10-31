Kasım ayı en UCUZ Fiat, Ford, Hyundai, Renault, Opel, Dacia, Kia, OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ! Araç alacaklara 0. ve 2. el müjdesi! 402 bin 500 TL'ye düştü!
Araba almak isteyenler için en UCUZ OTOMOBİL FİYAT LİSTESİNE haberimizde yer verdik. Otomobil piyasasında Togg ve ÖTV indirimi heyecanı yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'nde Togg ön siparişlerinin şubat ayında alınacağını ve fiyatların da ön satış ile birlikte şubat ayında açıklanacağını açıkladı. Bir yandan da ÖTV indirimi konusunda son durum merak ediliyor. Henüz ÖTV indirimi olacağı yönünde bir açıklama yapılmazken Türkiye'nin en çok satılan araç listesinde yerini koruyan Dacia Duster'ın Ekim ayı son fiyat listesi şöyle:
Kasım ayına 1 gün kala güncel Fiat, Ford, Hyundai, Renault, Opel, Dacia, Volkswagen, Kia otomobil fiyatları merak ediliyor. Dacia, başta olmak üzere onlarca araba markası Kasım ayı fiyat listesi için hazırlıklara başladı. Son haftalarda "İlk defa araba sahibi olacak vatandaşlara ÖTV indirimi var" söylentisi sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Öte yandan banttan indirilen Togg fiyatı da merak konusu oldu. Peki 0. ve 2. ellerde son gelişmeler ne? Sıfır ve İkinci el araba fiyatları düşüyor mu? İşte son gelişmeler ve en UCUZ Fiat, Ford, Hyundai, Renault, Opel, Dacia, Volkswagen, Kia, OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ!
500 BİN TL ALTI 34 OTOMOBİL MODELİ VE GÜNCEL FİYATLAR
RENAULT Taliant 1.0 SCE Joy 65 Benzin Manuel FİYAT: 403 bin TL
RENAULT Clio 1.0 SCe Joy 65 Benzin Manuel FİYAT: 430 bin TL
RENAULT Clio 1.0 TCe Joy 90 Benzin CVT FİYAT: 495 bin 900 TL