Kasım ayı en UCUZ Fiat, Ford, Hyundai, Renault, Opel, Dacia, Kia, OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ! Araç alacaklara 0. ve 2. el müjdesi! 402 bin 500 TL’ye düştü!

Kasım ayına 1 gün kala güncel Fiat, Ford, Hyundai, Renault, Opel, Dacia, Volkswagen, Kia otomobil fiyatları merak ediliyor. Dacia, başta olmak üzere onlarca araba markası Kasım ayı fiyat listesi için hazırlıklara başladı. Son haftalarda "İlk defa araba sahibi olacak vatandaşlara ÖTV indirimi var" söylentisi sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Öte yandan banttan indirilen Togg fiyatı da merak konusu oldu. Peki 0. ve 2. ellerde son gelişmeler ne? Sıfır ve İkinci el araba fiyatları düşüyor mu? İşte son gelişmeler ve en UCUZ Fiat, Ford, Hyundai, Renault, Opel, Dacia, Volkswagen, Kia, OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ!