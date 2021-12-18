Kariyer fırsatını kaçırmak istemeyenlere işçi alımı müjdesi! 6 ülke tüm dünya ülkelerinden en az 1.2 milyon işçi alımı yapacak. Yurt dışında kariyer hedefleyenlere yeni fırsatlar sunuluyor. Yurt dışında çalışmak isteyen kişiler sık sık ülkeler tarafından duyurulan işçi alımı duyuruları takip ediliyor. Dolar, euro ya da sterlin para birimiyle maaş veren bu ülkelerde işçilere verilen maaşlar merak ediliyor. Ülkeler, mevcut işçi açığı sıkıntılarını dışarıdan gelecek olan işçiler sayesinde çözüyor. Son olarak Kanada, Almanya, Katar ve Finlandiya'nın açık iş pozisyon kadroları incelendiğinde toplamda 1.2 milyondan fazla personel alımı yapılacağı öngörülüyor.