Altın fiyatları çakılacak mı? İslam Memiş altının kader gününü açıkladı!

Fiyatlardaki geri çekilme yatırımcıları tedirgin ederken, uzman isim İslam Memiş altın için yeni hedef seviyeleri ve düşüşün devam edebileceği tarihi açıkladı. Altında alım fırsatı mı yoksa daha büyük bir kayıp mı kapıda? Merak edilen o tarih belli oldu...
🧩 TRUMP'TAN YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ: PİYASALARDA SERT SATIŞ DALGASI
Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump, ticaret savaşlarını derinleştiren yeni gümrük vergileri açıkladı. Bu açıklama sonrası küresel piyasalarda büyük satış dalgası yaşandı. Borsalarda %4 ila %5 oranında düşüşler gördük. Özellikle emtia fiyatlarında sert satışlar yaşandı. Gümüş başı çekerken, petrol fiyatlarında %7 ila %8 arasında sert düşüşler oldu. Bugün de petrol fiyatlarındaki sert düşüşler devam ediyor.
⚖️ ALTIN-GÜMÜŞ RASYOSU SERT YÜKSELDİ: 102 SEVİYESİNE ÇIKTI
Altın-gümüş rasyosunda ise sert yükselişler gördük ve 102 seviyesine kadar yükseldi. Bu da gümüşün altına kıyasla daha fazla negatif ayrıştığını gösteriyor.
📅 KRİTİK HAFTAYA GİRDİK: EKONOMİK VERİLER YOĞUN
Ekonomik veriler açısından yoğun bir haftadayız ve yoğun veri akışı devam edecek. Çarşamba günü FED toplantı tutanakları açıklanacak. Bu gelişmeler küresel piyasalar için oldukça önemli.
🗓️ HAFTAYI İKİYE AYIRIYORUZ: ÇARŞAMBA ÖNCESİ VE SONRASI
Haftayı ikiye ayırıyoruz: Çarşambadan önce ve sonra. Çarşamba sonrasında hem küresel borsalarda hem de yurt dışı piyasalarda tepki alımları görebiliriz. Özellikle Perşembe ve Cuma günü açıklanacak ABD enflasyon verisi, piyasalar açısından kritik olacak.
🇨🇳 ÇİN'DEN MİSİLLEME: VOLATİLİTE ARTIYOR
Çin'den gelen misilleme haberleriyle birlikte volatilitenin artması muhtemel. Ticaret savaşlarına ilişkin gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bu sert dalgalanmalar ve fiyat ayrışmaları aslında orta ve uzun vadede yatırımcılara fırsatlar sunuyor.
₿ BİTCOİN'DE SERT DÜŞÜŞ: ALIM FIRSATI MI?
Bitcoin'de de sert düşüşler yaşandı. Şu anda %11'den fazla bir kayıpla 74.600 dolar seviyesinde. Bu da yatırımcılara alım fırsatı sunuyor. Küresel piyasalardaki bu korku ve panik ortamı, orta ve uzun vadeyi (en az 6 ay) gözeten yatırımcılar için fırsat olabilir. Küresel borsalar, Bitcoin ve gümüş şu anda görece en ucuz yatırım araçları olarak öne çıkıyor.
📈 BORSA İSTANBUL: 8.500-9.000 SEVİYELERİ ALIM FIRSATI MI?
Borsa İstanbul 100 Endeksi geçtiğimiz hafta 9.379 puandan kapanış yaptı. Beklentim, 8.500-9.000 puan aralığına kadar gerileme olabileceği yönünde ve bu seviyeleri kademeli alım fırsatı olarak değerlendirebilirim.
💵 DOLAR/TL: YIL SONU BEKLENTİ 40-45 BANDI
Dolar/TL kuru stabil şekilde 38 TL seviyelerinde haftaya başladı. Dolar tarafında düşüş beklemiyorum, yıllık bazda 40-45 bandını takip edeceğim.
💶 EURO/DOLAR PARİTESİ: 1.09 SEVİYESİNİ BEKLİYORUZ
Euro/dolar paritesi Ekim ayından bu yana 1.11 seviyesine kadar yükseldi. Ancak şu anda Euro'da yeni alım düşünmüyorum. Paritenin 1.09 seviyesinin altına sarkması durumunda kademeli alım yapmayı düşünebilirim. Altın tarafında ise 2.800 dolar seviyesini beklemeye devam ediyorum.