Kara kış kapıda! Bunu yapmayan yanar! Elektrik ve doğal gaz faturaları için son dakika açıklaması! Yüzde 50 oranında...

Akgül, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, gezegenin kaynaklarını iyi kullanmanın ve cari açığın nedeni olan enerjide tasarrufun "modern bir fikir" olduğunu söyledi. Konutlarda her 100 liralık Elektrik faturasının 35 lirasını tasarruf etme potansiyeli olduğunu belirten Akgül şöyle konuştu: