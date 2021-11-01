Kara kış kapıda! Bunu yapmayan yanar! Elektrik ve doğal gaz faturaları için son dakika açıklaması! Yüzde 50 oranında...
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Başkanı Fatih Akgül, bireysel çabalarla enerji israfının yüzde 50 azaltılabileceğini belirtti. Akgül, "Türkiye'de enerji tasarruf potansiyeli yüzde 25 olarak belirleme edilmekte" diye konuştu. Bu anlamda faturalarını düşürmenin yollarını arayan vatandaşlar bu konudaki incelemelerini derinleştirdi. "Hem üşümeyelim hem de tasarruf sağlayalım" diyenlerin imdadına doğalgaz ve elektrik faturası düşürme yöntemlerini listeledik. Peki, doğalgaz ve elektrik faturalarını düşürmenin ipuçları nelerdir? İşte, fatura düşürmek için bazı tüyolar…
Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla alakalı son dakika açıklaması! Faturaların yüzde 50 oranında daha az gelmesini sağlamak mümkün. Bireysel çabalarla enerji israfı yüzde 50 azaltılabiliyor. Böylece elektrik ve doğal gaz faturasında yüksek ücretlerin önüne geçiliyor. Peki, doğalgaz ve elektrik faturalarını düşürmenin ipuçları nelerdir? İşte, fatura düşürmek için bazı tüyolar…
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Başkanı Fatih Akgül, doğalgazlı ve gazlı ocaklarda verimi yüksek olanların tercih edilmesi ve camlarda ısıcam (çift cam) sistemi kullanılması gerektiğini belirterek, "Böylelikle kışın ısı kaybını yüzde 40-50, yazın ısı izolasyonunda ise yüzde 15 oranında tasarruf sağlamak mümkün olacaktır" dedi.
Akgül, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, gezegenin kaynaklarını iyi kullanmanın ve cari açığın nedeni olan enerjide tasarrufun "modern bir fikir" olduğunu söyledi. Konutlarda her 100 liralık Elektrik faturasının 35 lirasını tasarruf etme potansiyeli olduğunu belirten Akgül şöyle konuştu:
POTANSİYEL YÜZDE 25
"Enerji tüketiminde yüzde 25 oranındaki tasarruf potansiyeli, 9 milyon 732 bin ton petrole karşılık gelmektedir. Türkiye'de enerji tasarruf potansiyeli yüzde 25 olarak tespit edilmektedir. Tüketiciler açısından konuyu daha dikkate değer kılan ise bu tasarruf potansiyelinin konutlarda yüzde 35'e varmasıdır. Bir diğer ifadeyle, konutlarda ısıtma ve aydınlatmada kullanılan enerjinin yüzde 35'i israf edilmektedir."
KİMSE FİŞİ ÇEKMİYOR
Türkiye'de enerji tüketimi konusundaki bilinçsizliğe dikkat çeken Akgül, şunları kaydetti: Türkiye'de hane halkının elektrikli alet kullanımı alışkanlıkları üzerinde yapılan araştırmalara göre, kadınların yüzde 6.1'i, erkeklerin ise yüzde 7.1'i kullanmadıkları zamanlar elektrikli aletleri hiçbir zaman fişten çekmiyor.